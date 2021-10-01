Выходные в Воронеже: премьера детской оперы, выставки к юбилею города

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ

1 октября театр оперы и балета приглашает на премьеру оперы для детей «Дитя и волшебство» Мориса Равеля. Это сочинение композитора по праву относится к шедеврам мировой культуры. В основе сюжета спектакля лежит история о непослушном мальчике, которого обиженные им предметы решают наказать. Благодаря волшебству главный герой совершает для себя открытия, которые заставляют его понять, что по-настоящему ценно, а что является пустым, искусственным. И лишь когда Дитя открывает в своем сердце новые для себя чувства и эмоции, он заслуживает прощение и возможность вернуться в реальный мир, к Маме.

– Нам в XXI веке по отношению к произведению Равеля захотелось раскрыть иные стилевые направления, в частности, мюзикл или оперу-ревю, - говорит режиссер-постановщик Андрей Цветков-Толбин. - Наш спектакль в прагматичные времена возвращает веру в волшебство не только детям, но и их родителям.

Перед началом спектакля в театральном фойе для юных зрителей будет показана интерактивная программа - увлекательное путешествие в мир музыки.

Премьера 1 октября в 19.00 и 2 октября в 11.00.

2 октября в 18.00 в театре покажут оперетту Штрауса «Летучая мышь». Спектакль отличается особой атмосферой радости, предвкушения праздника, ожидания новых эмоций. Очарование мелодий оперетты, их веселая танцевальность пленяют своим праздничным жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили.

Главный герой комедии, венский коммерсант Генрих Айзенштейн, совершил мелкое правонарушение и должен сесть в тюрьму. Но приятель коммерсанта – директор театра Фальк приглашает его на грандиозный бал к русскому князю Орловскому. Ради веселья Генрих готов повременить с тюрьмой и, что гораздо опаснее, соврать своей жене Розалинде.

3 октября в 18.00 можно увидеть комическую оперу Чимарозы «Тайный брак». Она имела успех с момента написания и остается единственной из 65 опер Доменико Чимарозы, которую слушают в нашем столетии. В 1792 году Чимароза, один из самых известных неаполитанских композиторов, возвращался на родину из Петербурга, где проработал более двух лет. Остановившись в Вене, он получил от императора Леопольда заказ на оперу. Опера привела монарха в такой восторг, что сразу после премьеры он потребовал повторить ее еще раз! В воронежской постановке во время действия лица героев скрыты под масками. Этот прием, довольно редко применяемый в оперных постановках, режиссер спектакля Вадим Милков (Санкт-Петербург) использует для создания на сцене особой атмосферы старинного театра комедии дель арте, когда артисты-маски играют характеры своих персонажей, прибегая к выразительным сценическим жестам и другим ярким драматическим краскам.

ВЫСТАВКИ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ

В основном здании Воронежского краеведческого музея (ул. Плехановская, 29) работает выставка «Столица в центре Черноземья…». Экспозиция приурочена к 435-летию Воронежа. К юбилею города представят его историю с советских времен до наших дней.

Почему Воронеж называют столицей Черноземья? В 1928-м решением советского правительства была создана Центрально-Черноземная область. Ее столицей был утвержден Воронеж - как крупнейший российский черноземный город. ЦЧО существовала до 1934 года. А потом решили, что она слишком громоздкая и неудобная в политическом и экономическом управлении и в 1934-м она была поделена на Воронежскую и Курскую, а затем появились все ныне существующие российские черноземные области. Самыми молодыми из них являются Липецкая и Белгородская. Они существуют в составе Центрально-Черноземного региона России с 1954 года.

Выставка «Столица в центре Черноземья…» с помощью документальных материалов, фотографий, предметов быта, одежды, посуды, картин, рисунков, продукции воронежских предприятий показывает историю города с 1928 года как истинной столицы Черноземья, статус которой город сохраняет де-факто до наших дней.

Кроме того, в краеведческом можно посмотреть еще одну выставку. «Мифы и легенды о Воронеже» - тоже посвящена юбилею города и раскрывает его богатую историю через увлекательные легенды, давным-давно сформировавшиеся в народной памяти. Исторические мифы украшают и дополняют культурно-историческое наследие Воронежа, делая рассказы о его прошлом еще более запоминающимися.

- На выставке рассматриваются наиболее интересные мифы и легенды о летописном Воронеже, древней крепости XVI-XVII веков, Воронеже - колыбели российского флота, городе конца XIX-начала XX века и советских лет. Эти сюжеты иллюстрируют уникальные предметы краеведческого музея, многие из которых выставляются в экспозиции впервые за многие десятилетия, - отметили в музее. - Самой легендарной личностью, пребывание в Воронеже которой породило наибольшее количество мифов, является, разумеется, Петр Великий – строитель первого российского флота в нашем крае. Однажды, направляясь в Воронеж, Петр I остановился в одном селе, где решил помериться силами с местным плотогоном, прославленным за богатырское телосложение. В ходе поединка крестьянин уложил царя на лопатки. В честь этого события, как гласит легенда, получило свое название село Лопатки Рамонского района.

О пребывании государя в Воронеже повествует несколько тематических блоков выставки. В экспозиции представлены инструменты корабельных артиллеристов, подлинные ядра XVIII в., документы эпохи.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ПЕРЕДВИЖНИКОВ В КРАМСКОМ

В художественном музее имени Крамского работают две экспозиции, посвященные 150-летию первой выставки передвижников. Первая называется «Передвижники: правда жизни».

Одним из лидеров «передвижников» был наш прославленный земляк Иван Крамской, чье имя носит музей. Именно Крамской, человек высочайших моральных качеств, «совесть» Товарищества, много размышлявший о природе искусства вообще и о задачах, стоявших в конкретный исторический момент, определил идеологию передвижничества, задал высокий этический уровень. Течение «передвижников» внесло огромный вклад в историю русского искусства второй половины XIX века. Товарищество за свою более чем полувековую историю (1870-1923) провело 47 выставок, в разные годы, объединяя лучшие творческие силы России.

- Деятельность «передвижников» во многом стала новым опытом для русских художников. Цели, провозглашенные при создании Товарищества: популяризация современного русского искусства, просветительство в русской провинции и организация коммерчески успешной выставочной деятельности, были новыми в русской художественной жизни и отражали передовые идеи своего времени. В Воронеже передвижные выставки бывали неоднократно, и каждый раз это было событием в провинциальной культурной жизни, открывая для многих молодых художников свой путь в искусство, - отметили в музее.

В коллекции музея хранится значительная коллекция произведений художников-передвижников: живописные, графические, скульптурные работы, замечательные по своим художественным качествам. На выставке будут представлены более 60 произведений из воронежского собрания и 10 - из собрания Третьяковской галереи, среди которых: «Пасечник» Крамского, «Притихло» Дубовского, «Портрет неизвестной» Ярошенко и другие.

Выставка продлится до 5 декабря.

88-я выставка «Товарищества передвижных художественных выставок. XXI век» подготовила совместную экспозицию мастеров прошлого и современников. В нее вошли более 40 произведений живописи, скульптуры, графики.

- Художественное объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» создано в 2005 году в Санкт-Петербурге с целью возрождения и развития лучших традиций русского искусства. От лучших образцов старого к новому, от проверенной школы к эксперименту - вот его направленность, - отметили в музее. - Представленные работы выполнены известными петербургскими, белорусскими, московскими, самарскими, белгородскими, хабаровскими и другими авторами. В числе участников - петербургский скульптор Ольга Ивашинцова, специально подготовившая дар музею к юбилейной выставке. Отрадно, что в составе экспозиции присутствует новая техника, что позволяет говорить о Товариществе как о творческой лаборатории. Примером может служить «Ночной полет» в авторской технике ловизо.

Воронежцы смогут оценить традиционную живопись русского реализма Василия Братанюка (темы балета), Татьяны Лушниковой, Наталии Вишняковой, ощутить прелесть новых исканий в произведениях Юрия Белозерского и Константина Троицкого. Не оставят равнодушными посетителей произведения Кирилла Аланнэ, Николая Блохина и Лауры Свидерской и вызывающий улыбку женский образ Евгения Монахова в работе «Шпилька». Исторический и мифологический жанры представлены в работах известного московского мастера Александра Саплина и петербуржца Игоря Курчинского. Прекрасно освоившая африканскую тему москвичка Марина Рубанова представила свои картины, написанные в Кении, Танзании и ЮАР.

Выставка продлится до 24 октября.

ЛЕКЦИЯ ПРО ФОЛЬКЛОР

3 октября в библиотеке имени Никитина стартует цикл «Беседы о народной песне Воронежской губернии». Первая беседа-концерт «Лоскутное одеяло воронежской песенной традиции» познакомит с музыкальными диалектами нашего края. А проведет ее профессор Воронежского института искусств, заведующая кафедрой этномузыкологии Галина Сысоева при участии своих студентов - фольклорного ансамбля «Воля». Профессор расскажет о самобытной музыкальной культуре Воронежской области, красоте слога и напева, богатстве песенного текста. Ученики продемонстрируют традиционное хоровое пение, исполнив обрядовые протяжные и тематические песни нашего края.

Под руководством Галины Сысоевой проходят фольклорные экспедиции, где она вместе со студентами проводит музыкально-этнографические исследования русской традиционной культуры Воронежской и Белгородской областей. По результатам этих трудов опубликованы сборники с нотными записями песен, литературными и диалектными вариантами текстов.

В «Никитинке» много работ Галины Яковлевны и ее студентов: «Свадебные песни Верхнемамонского района Воронежской области», «Цветочек мой лазоревый. Народные песни Воронежской области», «Раннее казачество на Тихой Сосне», монографии «Традиционные песни села Россошь Репьевского района Воронежской области», «Песенный стиль воронежско-белгородского пограничья», «Традиционная культура и песни села Истобное Репьевского района Воронежской области».

Лекция «Лоскутное одеяло воронежской песенной традиции» пройдет 3 октября в 15.00 в лекционном зале «Никитинки» на 4-м этаже.