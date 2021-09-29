Воронежцы получат сотни штрафов за парковку на газонах

Фото с сайта мэрии Воронежа

Администрация Воронежа всерьез взялась за автомобилистов, которые паркуются на газонах. По всем районам города проходят рейды по выявлению нарушителей, которых фиксируют с помощью техники. С этой целью мэрия купила комплекс автоматической фото- видеофиксации «Дозор М».

На сегодня административная комиссия Центрального района рассмотрела 23 дела о нарушении правил благоустройства. На 22-х водителей наложили штрафы. Собственников еще 49 машин выясняют. Вчера очередной рейд прошел на улице Помяловского.

В Железнодорожном районе в течение августовских рейдов выявили 13 нарушений на улицах Зои Космодемьянской, Остужева и 25 Января. Рассмотрев дела, административная комиссия по всем фактам вынесла решения о наложении штрафов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Материалы по рейдам за сентябрь пока находятся на рассмотрении.

Ленинский район направил более 50 запросов о предоставлении сведений о владельцах машин, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

В мэрии напомнили, что за парковку на газоне или другой озелененной территории предусмотрен штраф от 1000 до 3000 рублей на физическое лицо, от 3000 до 5000 – на должностное, от 5000 до 25000 – на юридическое. На оплату отводится 60 дней. После этого материалы передают службе судебных приставов.