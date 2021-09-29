Анна Нетребко послала воронежцев пить шампанское

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Опоздавших не было. И концерт в Event-Hall начался практически во время (традиционные 10 минут не в счет). 28 сентября, несмотря на многочисленные переносы из-за объективной ситуации с коронавирусом, в Воронеж все-таки приехала оперная звезда мирового масштаба Анна Нетребко.

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пандемия многое упростила: и артисты, и зрители забыли о театральных дресс-кодах: снимать - да сколько угодно, проводят концерт, уже хорошо, смог не заболеть и купить билет, уже счастье, зачем придираться к мелочам… Но на концерт мировой дивы воронежцы постарались: платья в пайетках, театральные бинокли для четвертого ряда и, главное, море цветов - огромные букеты белых и красных роз, затейливые композиции.

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Анна Нетребко тоже не делала скидки на «провинцию». Концерт - три часа с антрактом. Три платья. Живой оркестр. Лучшие партнеры-профи – муж-тенор Юсиф Эйвазов (поет в Метрополитен-опера, Ла Скала, Венской и Парижской операх) и баритон Эльчин Азизов (солист Большого театра). И божественные голоса.

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зрители не скупились на крики «Браво». Воронежцам повезло услышать партии из опер Верди «Травиата», «Отелло», «Трубадур», «Луиза Миллер», Пуччини «Тоска», «Турандот», «Богема», Чилеа «Адриана Лекуврер», «Арлезианка», Дворжака «Русалка», из оперетт Легара «Веселая вдова», «Страна улыбок», Кальмана «Сильва», куплеты Тореадора из «Кармен» Бизе.

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

При этом, несмотря на академичность репертуара, артисты не выглядели «забронзовевшими» звездами, «почтившими вниманием» «отдаленные уголки». На концерте витала атмосфера непринужденности, легкости, иронии и озорства. Воронежцы так хотели внимать, что когда артисты ушли в середине концерта за кулисы, кто-то «испугался» - «Неужели все? Мы вас не отпускаем!», Анна выглянула из-за «занавеса» и задорно «приказала»: «Идите пить шампанское, это антракт!». И все облегченно выдохнули.

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во втором отделении артисты танцевали, непосредственная Анна посылала II bacio - поцелуи в зрительный зал.

На O sole mio публика стояла! Бис был очень душевным. Анна долго прикладывала руки к груди, благодаря за внимание. Воронежцы скандировали «Спасибо!» и «Восхитительная!».

Анна Нетребко в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Напомним, в Воронеже Анна Нетребко прогулялась по ночному центру города, запечатлела архитектурную подсветку зданий, а утром перед выступлением побывала в Благовещенском храме.