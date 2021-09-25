В Воронеже экологи контролируют подготовку к строительству мегашколы на Московском проспекте

. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В городском управлении экологии рассказали о начале подготовительных работ для строительства школы на Московском проспекте, 142в, рассчитанной на 2860 учеников, которая может стать самой большой в России. Они проходят под контролем специалистов управления.

В микрорайоне возле доживающих свой век яблоневых садов живут 30 тысяч воронежцев. Ближайшие школы находятся в пяти километрах от домов, дети учатся в две смены. Новую школу ждут десятки тысяч горожан.

В марте 2019 года в Доме архитектора прошли публичные слушания. Воронежцы высказались за строительство социальных объектов на этой земле, переданной федерацией в муниципальную собственность. Специалисты подтвердили плачевное состояние зеленых насаждений.

- В 2021 году саду исполняется 65 лет. Срок жизни яблони при этом в среднем – от 60 до 70 лет. Сейчас все деревья находятся на этапе конца жизни: кроны разваливаются, сердцевина гниет, от некоторых осталась только корневая поросль, - дал экспертное заключение заведующий кафедрой экологии, защиты леса и лесного охотоведения ВГЛУ, доктор биологических наук, профессор Николай Харченко.

. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В будущем возле новой школы появятся также медицинские, спортивные, культурные и дошкольные учреждения – целый социальный кластер.

. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Для начала работ – установки ограждения и обеспечения проезда спецтехники – потребуется вырубка. Разрешение выдали на 365 деревьев - в основном, это яблони. «Добро» на вырубку дали не просто так. Перед этим провели экологическую экспертизу. Кроме того, специалисты профильного управления будут пристально следить, чтобы вырубили только те деревья, на которые выдали разрешение на этом этапе.