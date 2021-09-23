Сенатор Сергей Лукин: Важно, чтобы все регионы воспользовались возможностью прорывного развития инфраструктуры

.

Среди ключевых законов, над которыми предстоит работать, председатель СФ Валентина Матвиенко выделила проект нового федерального бюджета. Ему будут посвящены парламентские слушания, назначенные на 5 октября.

- Необходимо, чтобы в бюджете были отражены все посылы регионов, – подчеркнула спикер верхней палаты.

Традиционно рассмотрение проекта бюджета в Совете Федерации предварило выступление министра экономического развития Максима Решетникова, который ознакомил парламентариев с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов.

Сенатор Сергей Лукин в своем комментарии пояснил, что данные о текущем состоянии экономики, оценка возможных сценариев и информация о параметрах, заложенных в основу планирования на ближайшие три года, являются отправной точкой для обсуждения проекта федерального бюджета.

Выступая перед сенаторами, Максим Решетников, в частности, заявил, что российская экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем предусматривалось общенациональным планом, над которым правительство работало совместно с парламентом. Необходимые показатели были достигнуты не в третьем, а уже во втором квартале 2020 года.

- В процессе подготовки к сегодняшнему заседанию я внимательно ознакомился с докладом, представленным днем ранее главой Министерства экономического развития председателю Правительства России Михаилу Мишустину, – отметил Сергей Лукин. - В числе отраслей, которые должны стать драйверами роста в ближайшие годы, Максим Решетников назвал строительство – наряду с экспортно ориентированными отраслями, обрабатывающей промышленностью, информационными технологиями, транспортом и рядом других.

Однако, по мнению сенатора, для того, чтобы строительный комплекс смог выступить действенным драйвером роста экономики, необходимо эффективно справиться с вызовами, которые стоят перед ним в настоящее время.

- Взрывной рост цен на строительные материалы, который мы наблюдаем с конца 2020 года, привел к тому, что под угрозой срыва оказалось исполнение уже заключенных государственных контрактов. Возникла реальная опасность банкротства добросовестных подрядчиков. Значительно увеличилось количество несостоявшихся торгов, поскольку обеспечить их исполнение по заявленным расценкам заведомо невозможно, - обозначил проблему Сергей Лукин.

По его словам, благодаря объединению усилий кабмина, парламента, профессионального сообщества были выработаны решения, направленные на стабилизацию ситуации. В их числе – постановление Правительства о возможности изменения цены госконтракта до 30% при существенном удорожании строительных ресурсов.

- Определение сметной стоимости объектов строительства – это фундамент эффективного расходования бюджетных средств, в том числе и в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм. Чем точнее будут сделаны эти расчеты, тем качественнее окажется бюджетное планирование, – подчеркнул Сергей Лукин.

Он напомнил, что в начале сентября Федеральное казначейство предложило пересмотреть подход к ценообразованию в госзаказе, внедрив в него механизм экономического обоснования конечной цены контракта. Такой подход предусматривает введение раздельного учета затрат поставщиков на сырье, оплату труда, налоги и сборы с помощью так называемой «эталонной расходной декларации». Предполагается, что новый инструмент сократит практику необоснованного завышения цен контрактов и минимизирует число налоговых нарушений.

Впрочем, ведомству еще предстоит разработать такую декларацию, определить правила обоснования затрат с учетом отраслевой специфики, подходы к нормированию затрат, а также интегрировать информсистемы с данными о зарплатах, классификаторах и ценах товаров.

В связи с этим Сергей Лукин выразил обеспокоенность тем, что реформа ценообразования в строительстве явно пробуксовывает, а без ее осуществления обеспечить корректную работу предлагаемых Федеральным казначейством инструментов не представляется возможным.

- Переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства, начатый шесть лет назад, пока еще далек от завершения. Федеральная государственная система ценообразования в строительстве ФГИС ЦС, призванная аккумулировать полную, достоверную и актуальную информацию о стоимости строительных материалов, наполнена только на 29%, информация в ней представлена одной третью организаций, обязанных это сделать – об этом говорят данные, опубликованные Счетной палатой. Поэтому о достижении целей реформы ценообразования, поставленных перед Министерством строительства и ЖКХ, сегодня говорить преждевременно, - отметил сенатор.

В рамках выступления в Совете Федерации министр экономического развития Максим Решетников также указал на то, что одной из значимых точек роста экономики страны являются регионы.

Для их развития сформирован комплекс механизмов, так называемое «инфраструктурное меню», рассчитанное суммарно на 1,5 трлн рублей. В него входят бюджетные инфраструктурные кредиты, инфраструктурные облигации, реструктуризация долгов перед федеральным бюджетом.

- По поручению Президента 500 млрд рублей выделено на бюджетные кредиты для инфраструктурных проектов. Уже одобрены заявки от 13 субъектов. Среди них – строительство метро в Челябинске, развитие Нижегородской агломерации, создание культурно-делового центра в Мурманске, проекты комплексной застройки в Якутии и Московской области. Все деньги распределены на подушевой основе с учетом ряда объективных факторов, - проинформировал министр.

Максим Решетников призвал регионы активнее подавать заявки на бюджетные инфраструктурные кредиты.

При этом заявка от Воронежской области уже поступила в Минстрой. По результатам рассмотрения в нее внесены необходимые корректировки.

- Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из важных инструментов регионального развития. В основе этого направления – определение приоритетных задач по обустройству инфраструктуры, направленных на повышение качества городской среды, – отметил Сергей Лукин. – Возможности областного и муниципальных бюджетов далеко не всегда позволяют осуществлять инфраструктурное строительство в необходимом объеме. Хорошим подспорьем вот уже в течение пяти лет является программа «Стимул», однако сегодня нам необходимо серьезно увеличить масштабы и интенсивность реализации проектов. Инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволит выйти на новый уровень. Положительные перемены в жизни города от его применения должно почувствовать максимальное количество людей.

Сенатор уточнил, что в кредитную заявку Воронежской области на сумму порядка 8,5 млрд рублей включено шесть важных для жителей региона проектов, обладающих высоким прогнозируемым экономическим эффектом. В их числе – ливневая канализация с очистными сооружениями, которая поможет решить проблему стоков в Северном районе Воронежа. Также планируется построить дорогу, связывающую улицы Шишкова и Тимирязева – она остро необходима для улучшения дорожной ситуации. Кроме того, средства могут быть направлены на создание новой водоподъемной станции ВПС-21 в Левобережном районе, что позволит не только обеспечить бесперебойное водоснабжение местных жителей, улучшить качество подаваемой воды, но и реализовать градостроительные планы в юго-восточной части Воронежа.

- Важно, чтобы все регионы воспользовались возможностью прорывного развития инфраструктуры, предоставленной в настоящее время. Установка Президента и руководства Правительства России – максимально содействовать субъектам федерации. В соответствии с этим, задача экспертизы – помочь соответствующим образом оформить заявки, выявить экономическую эффективность проектов, к определению которой Правительство подошло максимально широко, включив в это понятие как бюджетную эффективность, так и социальную значимость, - подчеркнул сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, комментируя итоги заседания.

Ольга Вороновская