На воронежских предприятиях внедряется принцип бережливого производства

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В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве области 20 сентября обсудили реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда». Заседание прошло под председательством губернатора Александра Гусева.

С докладом выступил руководитель областного департамента экономического развития Данил Кустов. Он напомнил, что основная задача нацпроекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Для этого им оказывают поддержку посредством обучения инструментам и методам бережливого производства.

В 2021 году в регионе новые технологии освоили уже 459 человек, хотя план был гораздо ниже – 360 сотрудников. На эти цели было выделено почти 86 млн рублей, из которых 64 млн – средства федерального бюджета и 22 млн – областного.

На сегодняшний момент в рамках данной инициативы соглашения с департаментом экономического развития подписали уже 37 воронежских предприятий. Это превысило план на 19%. За каждой компанией-участником на полгода закрепляется руководитель проекта. А эксперты Регионального центра компетенций вместе с рабочей группой анализируют текущие процессы на выбранном участке производства и разрабатывают способы их улучшения.

По словам Данила Кустова, 15 сентября завершился проект на АО «Архбум». Предприятие специализируется на производстве гофрокартона и гофроупаковки. Его руководство приняло решение присоединиться к нацпроекту, даже учитывая то, что на заводе весь процесс работы автоматизирован по высшему разряду. Для образца выбрали линию производства гофрированного картона. За полгода выработка увеличилась с 871 до 985 квадратных метров на человека в час, а незавершенное производство снизилось на 66%.Также сократили время протекания самого процесса на 12%.

Комментируя доклад, губернатор Александр Гусев отметил, что бережливое производство в ряде случаев помогает повысить эффективность на 70%.

– Уменьшаются либо временные, либо материальные затраты на ту или иную операцию. Это очень полезный проект. Я думаю, все больше воронежских предприятий будут повышать производительность труда благодаря ему, – резюмировал глава региона.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области