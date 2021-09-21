В Воронежской области до конца года обновят 195 дворов и общественных пространств

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В 2021 году на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Воронежской области было выделено 1,45 млрд рублей. Из них 652 млн получены из федерального бюджета, а 798 млн направили из областного. Работы проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализацию которого обсудили 20 сентября на еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева.

С докладом выступил глава областного департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин. Он пояснил, что до конца года в муниципальных образованиях региона планируется благоустроить 141 дворовую территорию и 54 общественных пространства. Причем объекты для обновления жители области выбрали сами с помощью онлайн-голосования.

Подключиться к общероссийской платформе могли муниципальные образования с численностью населения более 20 тысяч. Такая возможность появилась у жителей Воронежа, Борисоглебска, Нововоронежа, Лисок, Россоши, Семилук, Павловска, Бутурлиновки, Острогожска и Боброва.

В голосовании приняли участие 115,5 тысячи человек. По итогам их выбора в 2022 году будут благоустроены улицы, скверы и парки.

Также глава профильного департамента отметил, что сейчас завершается работа на семи объектах, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На их реализацию выделили гранты: 475 млн рублей из федерального бюджета и 111,9 млн рублей – из областного.

По словам Максима Зацепина, два конкурсных проекта уже полностью готовы. Речь идет об экопарке «Каялов бор» в Россоши и парке «Крымская горка» в Новохоперске. Также к финалу подходят работы на Тамбовском озере в Павловске. Готовность объекта составляет 90%. Остальные четыре проекта, как заверил глава департамента, будут завершены до конца 2021 года.

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Кроме того, четыре райцентра стали лауреатами Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Контракты по проектам в Семилуках, Бутурлиновке, Острогожске и Эртиле заключат до 25 декабря, а реализация их намечена на 2022 год.

Как справедливо заметил губернатор Александр Гусев, в регионе с каждым годом появляется все больше общественных пространств и благоустроенных дворовых территорий, делая жизнь воронежцев комфортнее. Он пообещал не останавливаться на достигнутом и наращивать объем задач как в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», так и через участие в конкурсах на получение федеральных грантов. А в качестве примера глава региона привел Петровскую набережную, благоустройство которой начнется уже в следующем году.

Ирина Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области