Воронежский губернатор оценил прошедшие в регионе выборы депутатов Госдумы

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В ходе еженедельного совещания, которое состоялось 20 сентября под председательством главы региона Александра Гусева, обсудили тему завершившихся парламентских выборов. Явка в нашей области превысила 53%. В Воронеже сделали свой выбор более 33% избирателей. При этом около 69 тысяч воронежцев (более 5% от общего числа имеющих такое право) проголосовали с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Губернатор дал оценку электоральному процессу.

– Все проходило очень слаженно, и мы видим, что избежали тех возможных обострений, которые иногда случаются в подобных ситуациях в избирательных кампаниях. Спасибо всем политическим силам, кто участвовал в выборах, выдвигал своих кандидатов – все проходило без каких-то крайних проявлений политтехнологических решений, – сказал Александр Гусев.

Также он поблагодарил членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые работали с большой нагрузкой в течение трех дней по 12 часов. И отдельное «спасибо» адресовал сотрудникам силовых структур, обеспечившим спокойное проведение голосования.

Председатель избирательной комиссии региона Илья Иванов сообщил о том, что всего в области проходило 28 кампаний. Помимо выборов депутатов Госдумы РФ VIII созыва, состоялись повторные выборы депутата областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований в девяти районах области и одном городском округе.

Как отметил Илья Иванов, серьезных нарушений, которые могли бы негативно повлиять на результаты, не зафиксировано. Сам процесс голосования проходил на избирательных участках с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Александр Гусев высказал уверенность, что все, кто избирался в Воронежской области, будут слаженно работать в Госдуме на благо нашей страны и граждан.

– Полномочия Государственной Думы нового созыва расширились. Я уверен, что эти люди сумеют результативно работать, как и в предыдущий созыв, – подытожил губернатор.

Ирина Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области