Владимир Нетёсов поблагодарил воронежцев за участие в выборах

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Уважаемые жители региона!

Выражаю благодарность всем, кто принял участие в голосовании, кто поддержал «Единую Россию» в ходе избирательной кампании, внеся свой вклад в формирование народной программы. Еще предстоит подвести окончательные итоги голосования. Но уже сейчас очевидно, что большинство пришедших на участки жителей региона проголосовало за продолжение государственного курса, направленного на сохранение политической стабильности, поступательное развитие экономики, решение социальных вопросов, сохранение и приумножение человеческого капитала, повышение качества жизни и благосостояния каждого конкретного жителя страны и региона.

Воронежцы поддержали кандидатов, которые будут работать на результат, постоянно находиться в личном контакте с избирателями и возьмут на себя ответственность за исполнение взятых обязательств.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы В.И. Нетёсов