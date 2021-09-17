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Общество17 сентября 2021 18:15

В Воронеже при строительстве дома нашли останки двух красноармейцев

Их личности сейчас пытаются выяснить поисковики
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото поискового отряда "Патриот"

Фото поискового отряда "Патриот"

Во время строительства дома на улице 20-летия Октября, 34 обнаружили останки двух красноармейцев. Об этом «Комсомолке» рассказал командир поискового отряда «Патриот» Олег Сапельников.

- Вся Чижовка – это сплошное поле битвы, усыпанное останками солдат в 1942 году, - рассказал Олег. – Поэтому земляные работы здесь проводятся под наблюдением поисковиков. В этот раз ковш экскаватора вскрыл воронку с останками двух красноармейцев. Здесь сохранились останки старого фундамента от дома, возможно, разрушенного в ходе боев. У бойцов – минно-взрывные травмы, переломаны кости. Один в ботинках, другой – босой.

Фото поискового отряда "Патриот"

Фото поискового отряда "Патриот"

Рядом с останками нашли советскую каску и немецкую фляжку. Вторая находка первоначально едва не сбила поисковиков с толку: подумали, что нашли останки захватчика. Но изучение других личных предметов эти подозрения развеяло: скорее всего фляга была трофеем.

- В 1942 году у советских солдат фляги были стеклянные, - рассказал Олег Сапельников. – Вероятно, своя разбилась, вот солдат и использовал трофейную.

Среди вещей погибших нашли также медную позеленевшую от времени ложку, опасную бритву, пузырьки для лекарств и подсумок времен первой мировой войны. А вот смертных медальонов при бойцах не было.

- Есть надежда, что на ложке окажется имя солдата, когда мы ее очистим от окиси, - продолжает командир отряда. – Тогда будем устанавливать личность погибшего защитника Воронежа.

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