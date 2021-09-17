Четыре липецкие компании представили свою продукцию на международной выставке «Comtrans-2021»

.

Свыше 200 российских и зарубежных участников собрала международная выставка «Comtrans-2021», проходившая с 7 по 11 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

На стендах 16-й по счету специализированной выставки был представлен широкий спектр коммерческой техники, запчастей, комплектующих и оборудования. Стенд экспортно ориентированных компаний нашего региона предоставил Центр поддержки экспорта Липецкой области.

Регион представляли 4 компании малого и среднего бизнеса - ООО «Форсаж Ойл»-развивающаяся компания на рынке горюче-смазочных материалов, ООО «Авикс Групп»- производитель пластичных смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, ООО «Авион»-производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства и ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания» - производитель прецизионных бесшовных и сварных раскатанных труб, предназначенных для изготовления гильз гидро- и пневмоцилиндров.

- Впервые участвовали в подобном мероприятии, для нас это был своего рода эксперимент. Мы увидели для себя несколько новых решений, будем прорабатывать некоторые варианты модернизации предложенных дополнительных услуг. Завязались и новые контакты с поставщиками, так что плюс от выставки несомненный, - поделился директор ООО «Авион» Александр Засыпко.

Не новичок в подобных мероприятиях Елецкая Внешнеторговая Компания, представившая на выставке раскатанные трубы для производства ремонта гидроцилиндров, клапанную аппаратуру и фильтры.

- Всегда рассматриваем выставку как возможность первичного знакомства с потенциальными клиентами, либо углубление знакомства с теми, кто уже использует нашу продукцию. И в этом плане с позитивом оцениваем дальнейшие перспективы, - отметил представитель компании Николай Таранков.

Каково будущее коммерческого транспорта? Как будет развиваться рынок коммерческих авто и газозаправочная инфраструктура? Какие перспективные тренды в логистике и управлении цепочками поставок? Эти и другие темы обсуждались на протяжении всех дней проведения «Comtrans-2021». Спикерами и модераторами выступили ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли. Среди них - руководители компаний-производителей, представители Минпромторга и Минтранса России, Правительства Москвы, а также специалисты других государственных организаций, аналитических компаний и профессиональных объединений.

Выставка в Крокус Экспо дала возможность не только познакомиться с новинками отрасли, но и найти новых поставщиков, возможности для развития бизнеса, заключить выгодные контракты с ведущими российскими и зарубежными производителями.

В рамках «Comtrans-2021» были организованы деловые встречи с представителями профильных компаний из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и других стран. Были достигнуты предварительные договоренности о поставке продукции компании ООО «Форсаж Ойл» в Беларусь.

*Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией Липецкой области и Союзом "Липецкая торгово-промышленная палата". Центр поддержки экспорта Липецкой области приступил к работе в 2017 г.

Владимир КУЛИК

Фото предоставлено АНО "ЦПЭ Липецкой области".