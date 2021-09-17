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Происшествия17 сентября 2021 6:48

В аварии на воронежской трассе погибли пять человек, еще двое пострадали

По предварительным данным, среди скончавшихся оказался маленький ребенок
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Правоохранители выясняют подробности смертельной аварии.

Правоохранители выясняют подробности смертельной аварии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария с пятью погибшими случилась в Панинском районе 17 сентября в 00.15. По данным ГУ МВД по Воронежской области, на трассе Р-298 столкнулись три машины: «Вольво» и «Форд Фьюжн» стояли, а грузовик, который перевозил подсолнечник, двигался в направлении Анны.

В результате ДТП погибли пять человек и еще двое пострадали. По предварительной информации, среди скончавшихся есть ребенок в возрасте шести-семи лет.

Сотрудники полиции выясняют подробности и обстоятельства случившегося.

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