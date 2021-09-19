Воронежцы еще могут решить судьбу страны

Выборы-2021 в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Не секрет, что россияне живут в стагнирующей стране. Оппозиция утверждает, что промышленность еле дышит, малый и средний бизнес загибаются, село деградирует. При этом качественное образование и медицина стали платными, цены взлетели до небес, а культура измельчала и опошлилась.

Действительность такова, что население реально вымирает. Доходы только в этом году резко упали - на тысячу рублей в магазине можно купить лишь самое необходимое. А молодежь продолжает перебираться за границу в поисках лучшей жизни.

В связи с этим обещаниям о стабилизации экономики, остановке инфляции уже мало кто верит. Последней каплей в чаше народного терпения стала «людоедская» пенсионная реформа.

Многие думают: пришел ты на участок или нет, от этого ничего не зависит. Все давно подсчитано и решено, а мы только статисты. На самом деле, это не так. И вот почему: в этот раз оппозиционные партии организовали тотальный контроль на каждом участке. И сами будут голосовать именно 19 сентября. Поэтому вероятность фальсификаций должна приблизиться к нулю.

А что же было 17 и 18 сентября? В эти дни, по плохой традиции, бюджетников заставляли открепляться и голосовать под контролем начальства. Как всегда, жителей села вынуждали голосовать на дому, сейф-пакеты опечатывались с нарушениями, урны стояли вне зоны видимости, а заявления о голосовании на дому были написаны одной рукой.

Кандидатов, их доверенных лиц и наблюдателей от оппозиции вчера-позавчера не пускали на участки. А впустив, пытались запугать. Но они выявили и пресекли десятки нарушений.

Наблюдатели сообщили, что сегодня будут такими же бдительными. И будут бороться за каждый голос. Сегодня, 19 сентября, именно тот день, когда все вместе мы можем изменить ситуацию в лучшую сторону. Эти изменения обязательно дойдут до каждого человека.

Для этого нужно немного: несмотря на холод, дождь, непогоду прийти на свой избирательный участок. И проголосовать как велит совесть и разум.