«Мы не слышали, чтобы они с кем-то конфликтовали»: знакомые – об убитой в Воронежской области семье

Фото с места трагедии. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Мы все в шоке. Это были очень спокойные, хорошие люди. Что за зверь такое сделал, не знаем, - рассказывают жители села Волчанское Каменского района.

Утром 16 сентября здесь в одном из частных домов нашли убитыми трех членов семьи: 54-летнюю женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука.

Всего у погибшей было восемь детей. Муж умер два года назад. Через три дня как раз планировали справлять годовщину. После смерти отца младший сын остался жить с матерью. Жены у него не было.

- В школе о нем всего хорошо отзывались. Добрый, неконфликтный. Помогал по хозяйству: коров пас, - продолжают знакомые семьи. - А внука ей привезла одна из дочерей. Они недалеко живут, практически в соседнем селе. Часто приезжают, вот и оставила погостить. Мы даже приблизительно не представляем, из-за чего их могли убить. Никогда не слышали, чтобы они с кем-нибудь конфликтовали. Живут обособленно, тихо. Да и красть в доме особо нечего.

Фото с места трагедии. Фото: Юрий КОЗЛОВ

По словам сельчан, женщину и ее сына застрелили, а малыша перед выстрелом еще и душили. На месте продолжают работу оперативники. Родственникам пока не разрешили пройти к погибшим. Когда состоятся похороны, также неизвестно.

Ранее следователи по факту убийства возбудили уголовное дело. По предварительной информации, неизвестный убил знакомую семью из-за бытового конфликта. После чего отправился к зданию Лискинского районного отдела полиции и взорвал входную дверь. В результате чего пострадал 26-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы. Он получил осколочное ранение голени правой ноги. Сам нападавший сел в «Ниву» и уехал в направлении Острогожска. Силовики продолжают его поиски.