Более 200 тысяч воронежцев стали лучше жить благодаря «Образу будущего»

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15 сентября заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев наградил победителей конкурса на лучший реализованный проект «Образ будущего».

Напомним, весной этого года вице-спикер Госдумы предложил создать в нашем регионе структуру, которая поддерживала бы общественные инициативы. Учредителями центра поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ будущего» выступили гражданское собрание «Лидер», региональная Торгово-промышленная палата и Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области».

Эта синергия стала примером успешной совместной работы власти, бизнеса и жителей.

За два месяца уже воплотили 118 проектов, предложенных жителями региона, среди которых – детские площадки, освещение, уличные сцены, водонапорные башни, восстановление систем водоснабжения, благоустройство парков и скверов, обеспечение людей доступом к скоростному интернету и другие.

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Накануне подвели итоги первого этапа конкурса, организованного АНО «Образ будущего».

– На конкурс поступило 385 заявок, из которых 268 получили поддержку экспертного и наблюдательного советов на сумму более 230 миллионов рублей, – сообщил Алексей Гордеев. – Эффект от этого почувствовали 222 тысячи жителей нашей области.

В номинации «Лучший проект – 2021» победителем признали ТОС «Радуга» Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского района. Благодаря «Образу будущего» у местных жителей появилась многофункциональная спортивная площадка, где они смогут играть в баскетбол, теннис, кататься на роликах и скейтбордах. Зимой там оборудуют каток. Победители получили сертификат на один миллион рублей для реализации нового проекта в следующем году и премию в 50 тысяч рублей.

В номинации «Самый значимый проект» победу одержала детско-юношеская спортивная школа Павловска, которая получила инвентарь для занятий в секциях на 1,5 миллиона рублей. По словам директора учреждения Елены Чаркиной, такого масштабного пополнения спортивного инвентаря в ДЮСШ не было как минимум 20 лет. У павловских мальчишек и девчонок появились новые мячи для волейбола, гандбола, футбола, штанги, турники, оборудование для настольного тенниса, ориентирования, занятий стрельбой, гимнастикой, легкой и тяжелой атлетикой, конкурные седла для юных конников. Победителям вручили сертификат на 700 тысяч рублей и премию в 30 тысяч.

Жителям села Гороховка Верхнемамонского района победу присудили в номинации «Самый креативный проект». Там разместили остановочный павильон из износостойких, прочных материалов, защищенных от коррозии. Остановка в селе нужна была давно. В самом его центре, где находятся администрация и Дом культуры, людям приходилось в любую погоду ждать автобус под открытым небом или на крыльце банка. Активные жители выступили с инициативой обустроить современный павильон. Сегодня активистам вручили сертификат на 700 тысяч рублей и премию в 30 тысяч.

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– Не все проекты 2021-го еще реализованы, – отметил Алексей Гордеев. – Предлагаю в конце года, когда они будут завершены, провести второй этап конкурса и поощрить самых активных общественников. Спасибо за вашу активность и неравнодушие.

Алексей СЕРГУНИН

Фото - предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.