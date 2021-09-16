«Сделано с душой»: Компания Corteva Agriscience раскрыла секреты растениеводства

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В селе Чесменка Бобровского района на базе Чесменского конезавода, который славится не только своими орловскими рысаками, но и плодородными землями, провели День поля «Пионер». На ставший уже традиционным праздник съехались специалисты ведущих растениеводческих хозяйств Воронежской области - узнать важную и полезную информацию о новых гибридах, а также получить опыт экспертов, который поможет увеличить урожай и повысить эффективность агрохозяйств в целом. Желающих принять участие в мероприятии оказалось немало, несмотря на то, что сентябрь - жаркая пора для земледельцев. В полях полным ходом идет уборка подсолнечника, кукурузы, сои, сеют озимые. Но важен и задел на следующий год. Это знают и организаторы - компания Corteva Agriscience, и гости.

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95 лет - только начало

Хотя День поля «Пионер» проводится уже не первый год, это мероприятие было особенно знаковым. Во-первых, бренд Pioneer® в этом году отмечает 95-летие. Уже почти век он развивает сельскохозяйственную отрасль, начав с идеи создания гибрида кукурузы в 1926 году. Во-вторых, наконец-то удалось и представителям компании, и аграриям собраться в реальном режиме, а не онлайн, как это было в 2020-м из-за пандемии. Картинка картинкой, но, как справедливо заметили представители хозяйств, надо потрогать, пощупать и посмотреть!

Сделано с открытым сердцем!

После регистрации и легкого завтрака наступила небольшая официальная часть. Участников Дня поля поприветствовали региональный менеджер по продажам семян «Пионер» в Воронежской области Андрей Юрьевич Подобряев и территориальный менеджер по продажам средств защиты растений Corteva Agriscience в Воронежской и Белгородской областях Роман Улаев, заместитель главы администрации Бобровского муниципального района Михаил Михайлович Астахов.

С особой теплотой сказал о Дне поля «Пионер» член совета директоров конного завода Чесменский Виктор Котов, на чьей земле уже не первый год проводится семинар:

- Много знакомых и друзей приехало сегодня. Этот агрофестиваль не раз проходил в Чесменке. Я думаю, традиция будет продолжаться. Мы рады приветствовать вас на прекрасной Чесменской земле. Желаю вам прежде всего хороших урожаев и здоровья в это непростое время. Я думаю, что мы много почерпнем полезного в тех опытах, делянках, которые сегодня нам покажут. Прежде всего они сделаны людьми с открытым сердцем!

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В поля! В поля!

Затем началась «полевая» часть. Три группы участников с соблюдением всех мер безопасности отправились со своими спикерами на учебу. Программа оказалась максимально насыщенной - на несколько часов профессиональные агрономы и представители и руководители хозяйств вновь превратились в студентов. На примере опытных делянок им рассказывали об особенностях разных гибридов кукурузы и подсолнечника, технологии и тонкости их выращивания. Не скрывали «педагоги» и способы, как можно избежать ошибок при их возделывании.

Можно было не только осмотреть посевы культур, но и потрогать их, сорвать, и даже попробовать «на зуб». А спикеры отвечали на любой заданный вопрос (даже самый каверзный) о росте и развитии, об урожайности, о «подводных камнях» во время основных технологических операций. И, что самое главное, всегда получали на них квалифицированные ответы и важные рекомендации.

Продемонстрировали также спикеры влияние заморозков на кукурузу и подсолнечник в разные фазы развития и рассказали, как минимизировать потери при засухе (ну не в бубен же шаманский бить!).

Никуда без кукурузы и подсолнечника

Это, пожалуй, одни из самых востребованных сегодня культур в регионе. На делянках была представлена линейка современных гибридов этих культур, где каждый мог выбрать для себя самый оптимальный. К примеру, гибрид кукурузы П7043 при ранней спелости показывает хороший результат урожайности. А среди новинок - ультраранний П7460 (ФАО 160), который подходит для возделывания как на зерно, так и на силос, устойчив к засухе и толерантен к пыльной головне и гельминтоспориозу.

Ведущий агроном ООО «Экокорм» (Холдинг «Молвест») из села Николаевка Аннинского района Анна Гайдукова приехала специально выбрать для себя гибриды подсолнечника и кукурузы. С брендом Pioneer® она работает давно и считает его надежным поставщиком.

- Подсолнечника в хозяйстве у меня не было два года, сейчас мы возобновляем его производство, а кукурузу мы используем при производстве на комбикорм. Это целевая культура, поэтому нам необходим стабильный объем урожая. Мне интересно, здесь есть над чем подумать: приведенная линейка гибридов наглядно показывает, что мы можем в итоге получить. Плюс спикеры не скрывают технологию - ее можно позаимствовать или же подкорректировать, - делится Анна Александровна.

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Без обработки не обойтись

Отдельный разговор коснулся средств защиты растений. Компания представила имеющийся портфель на те культуры, которые возделываются в Воронежской области: кукурузу, подсолнечник, зерновые, сою.

Сегодня бич аграриев - множество патогенов. И с необходимостью борьбы с ними сталкивается каждый при выращивании сельскохозяйственных культур. Заинтересовала участников фунгицидная обработка, которая помогает спасти урожай. Например, препарат «Аканто® Плюс» рекомендуют для зерновых, бобовых, подсолнечника и кукурузы, причем на самых ранних стадиях развития болезней или при проведении профилактики.

Спикер Роман Улаев рассказывает, что некоторые гибриды устойчивы к ржавчине, но во время эпифитотийного развития болезни она все равно может снизить урожайность. К примеру, у подсолнечника критический момент идет во время налива семян.

- Подсолнечник мы обрабатываем перед цветением. «Аканто® Плюс держит» 28 дней. Во время налива нужно, чтобы не было оттока питательных веществ от продуктивных листьев. Если растение больное, листья поражены ржавчиной, значит, питательные вещества поступают только со здоровых первых верхних, а их две-три пары остается. Соответственно, налив меньше. Отсюда больше пустых семян в корзинке, меньше масличность - с 49-51% на необработанных участках она падает до 40%. На примере наших делянок можно увидеть, что там, где не обрабатывали фунгицидом, недобрали по 4 центнера с гектара. Это довольно много, - говорит Роман Улаев.

Специалисты компании рассказали участникам мероприятия о передовых технологиях выращивания кукурузы, подсолнечника и об эффективных средствах защиты растений.

Экономия не всегда успешна

Участники мероприятия не только внимательно осматривали делянки, но и сами делились опытом, поскольку многим не в новинку работать с брендом Pioneer®. Здесь можно не только приобрести семена, но и узнать, как правильно и эффективно их вырастить.

Глава КФХ в Россошанском районе Юрий Викторович Касьянов (ИП Касьянов Ю. В.) специализируется на сое. Культура, по его словам, маржинальная, но любит, чтобы в нее вкладывали.

- Ее нельзя накормить один раз, как волка, на неделю. Ее надо кормить как ребенка. Не во время цветения, а когда начала плоды завязывать, тогда она потребляет азот. Прошлый год я использовал препараты для снижения стресса и она дала урожай хороший. В этом решил сэкономить, результат - собрал меньше.

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Конечно, обо всех секретах на полевом семинаре за день не расскажешь. Тем не менее сотрудники компании, которые за свои педагогические навыки получили «отлично», постарались это сделать. А закрепить полученные знания участники Дня поля смогли на викторине во время завершения праздника. Они успешно отвечали на вопросы спикеров, да еще и подарки получили! Так тепло и душевно завершился образовательный проект - 2021 в Воронежской области.

Ирина Шабанова.