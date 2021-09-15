Владимир Нетёсов: «Безусловным приоритетом работы депутатского корпуса на ближайшие годы будет увеличение финансовой поддержки муниципалитетов»

.

Мероприятие состоялось в очном формате после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии.

На форум были приглашены представители 486 муниципальных образований области, органов исполнительной, законодательной власти, правоохранительных органов.

Председатель регионального парламента Владимир Нетёсов отметил, что развитие территорий во многом зависит от инициативы и компетентности муниципальной власти и поблагодарил Ассоциацию за сотрудничество с региональным парламентом в решении вопросов, касающихся местного самоуправления. Так, в результате совместной деятельности был принят целый пакет законов. В том числе: «О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года», «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями», «О старостах сельских населенных пунктов» и другие. Среди муниципальных образований, которые наиболее активно взаимодействуют в законотворческом процессе с областной Думой, он отметил Совет народных депутатов Новохопёрского муниципального района, Нововоронежскую городскую Думу и ряд других муниципалитетов. Напомним, начиная с 2017 года, Ассоциация наделена правом законодательной инициативы в Воронежской областной Думе.

.

- Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться и крепнуть. У нас общие задачи и общие цели. Это, прежде всего, реализация национальных проектов, государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, продвижение практики инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления, муниципально-частного партнерства, усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, дальнейшее совершенствование правовой базы, — сказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что безусловным приоритетом работы областной Думы совместно с правительством области на ближайшие годы будет укрепление экономических основ местного самоуправления и увеличение финансовой поддержки муниципалитетов.

- И, конечно, самая главная наша совместная задача — это повышение качества и уровня жизни наших земляков, независимо от места их проживания и удаленности от областного центра, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

На заседании обсудили также реализацию в 2021 году государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Воронежской области и планы на 2022-2023 годы.

.

В 2021 году на госпрограмму в Воронежской области направлен 1 млрд 664 млн рублей. Деньги пошли на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в селе Новая Усмань, дома культуры в селе Щучье и спортивной площадки в Петропавловке Лискинского района. Также средства выделены на завершение строительства канализационного коллектора в Таловой, реконструкцию системы водоснабжения и капремонт школы в селе Алферовка Новохоперского района, капитальный ремонт Дома культуры в селе Каширское, лыжероллерную трассу в селе Панино и другие объекты. В этом году в программе «Комплексное развитие сельских территорий» приняли участие 26 муниципальных районов. Также было отмечено, что уже 28 районов подготовили заявки на участие в программе. Они направлены в Минсельхоз РФ на рассмотрение. Речь идет о строительстве домов культуры, детских садов, стадионов, ФОКов, инженерной инфраструктуры, а порядка 258 проектов — по благоустройству сельских территорий.

Что касается реализации областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности и областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, то за последние 5 лет было направлено более 47 млрд рублей на строительство социальных инфраструктурных объектов, из них более 28 млрд рублей — из регионального бюджета. 2020-й год стал беспрецедентным для региона в части государственных инвестиций. В рамках областной адресной программы на строительство социальных и инфраструктурных объектов было выделено 14,3 млрд рублей.

На собрании обсудили и систему поддержки общественных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области. В частности, конкурс общественно полезных проектов ТОС проводится в Воронежской области с 2015 года. В 2021 году победителями конкурса стали 686 проектов. Наиболее популярными проектами в 2021 году стали: благоустройство детских и спортивных площадок, спортивных объектов, благоустройство кладбищ, парков, скверов, мест отдыха — 85 проектов, ремонт и благоустройство территории мемориальных объектов, памятников, установка памятных знаков.