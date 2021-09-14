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Общество14 сентября 2021 10:35

Почти сотня собак разных пород и размеров посетили фестиваль Pets Fest Day в Воронеже

Мероприятие прошло в воскресенье, 12 сентября на пространстве Винзавод
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Фото Кирилл Мишин

Фото Кирилл Мишин

12 сентября в Воронеже на пространстве «Винзавод» прошел фестиваль для собак и их хозяев Pets Fest Day. Организатором выступила сеть ветеринарных клиник, зоомагазинов и ветаптек «Здоровье Животных».

- Цель нашего фестиваля - создать сообщество, тусовку тех, кто видит в своём четвероногом настоящего друга и компаньона, кто заботится, следит за новостями мира домашних животных, выбирает лучшее для своего питомца, - рассказала «КП-Воронеж» представитель компании «Здоровье Животных» Ксения.

Фото Кирилл Мишин

Фото Кирилл Мишин

На фестивале сразу шесть ветеринарных врачей проводили бесплатные осмотры и консультации четвероногих посетителей. Грумер «Здоровья Животных» бесплатно делал прически для собачек. Кроме того, в рамках Pets Fest Day работала фотозона от ROYAL CANIN и фотобудка, площадка аквагрима от МНЯМС.

Каждый гость получил приятные подарки. Фото Кирилл Мишин

Каждый гость получил приятные подарки. Фото Кирилл Мишин

На мероприятии выступили представители кинологической школы Happy Dog School. Для животных были подготовлены подарочные наборы от МНЯМС и натуральные лакомства «Довольная морда».

- Каждый гость фестиваля получил свой пакет, где его ждал специальный значок с логотипом фестиваля, магнитная визитка сети ветклиник «Здоровье Животных», пакетики корма ROYAL CANIN, вкусняшки от Довольной Морды. В течение всего фестиваля проводились розыгрыши призов и викторины, - поделились с «Комсомолкой» организаторы.

Фото Кирилл Мишин

Фото Кирилл Мишин

На фестиваль пришло порядка 90 собак самых разных пород. Корреспондент «КП-Воронеж» пообщался с хозяевами нескольких собак, чтобы узнать их мнение о фестивале Pets Fest Day, а заодно получше узнать питомцев.

Йоркширский терьер Челси. Фото Кирилл Мишин

Йоркширский терьер Челси. Фото Кирилл Мишин

- У нас вся жизнь - забавная история. Собака ворует носки, складывает их в домик, а я хожу и собираю их. У нас целый гардероб с одеждой, все как у людей. Каждая день новая шмотка. На фестивале очень классно, обязательно вернемся, - рассказала Оксана, хозяйка йоркширского терьера по кличке Челси.

Шпиц Миша с хозяйкой. Фото Кирилл Мишин

Шпиц Миша с хозяйкой. Фото Кирилл Мишин

- Моего шпица зовут Миша. И он обожает сушеный свиные пяточки. Не знаю почему, но для него это главный деликатес. На Pets Fest Day мне очень нравится, я познакомилась с грумером, к которому смогу пойти позже. Миша поиграл с другими собаками, ему же тоже нужна социализация. Еще нам вкусняшки дали, очень приятно, - сообщила «КП-Воронеж» Елена.

На фестивале в качестве гостя пришла и сотрудница «Здоровья животных» Анна. Мероприятие она посетила вместе с Фантой и Фридой:

Фанта и Фрида. Фото Кирилл Мишин

Фанта и Фрида. Фото Кирилл Мишин

- Обе эти собаки были брошены в свое время. Фанта была в трех руках. Это собака сестра моей собаки. Мы ей ищем дом. Я увидела, в каком она была состоянии, и забрала. Она очень добрая, умная, ласковая. Лучше, чем она компаньон я не представляю. Фрида очень скромная, но тем не менее добрая. Нам нужно найти настоящего человека, которые будет за ней ухаживать.

Русский спаниель по кличке Дана. Фото Кирилл Мишин

Русский спаниель по кличке Дана. Фото Кирилл Мишин

- Были на фестивале два года назад, все очень хорошо, правда собачка нервничает. Ей сложновато на таких мероприятиях. Она вообще у нас самая спокойная собака на земле. А еще ее на улицах постоянно путают с медведем, - рассказал Евгений, хозяин русского спаниеля по кличке Дана.

На правах рекламы

БИЗНЕС-ПРЕСС