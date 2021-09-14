Почти сотня собак разных пород и размеров посетили фестиваль Pets Fest Day в Воронеже

Фото Кирилл Мишин

12 сентября в Воронеже на пространстве «Винзавод» прошел фестиваль для собак и их хозяев Pets Fest Day. Организатором выступила сеть ветеринарных клиник, зоомагазинов и ветаптек «Здоровье Животных».

- Цель нашего фестиваля - создать сообщество, тусовку тех, кто видит в своём четвероногом настоящего друга и компаньона, кто заботится, следит за новостями мира домашних животных, выбирает лучшее для своего питомца, - рассказала «КП-Воронеж» представитель компании «Здоровье Животных» Ксения.

Фото Кирилл Мишин

На фестивале сразу шесть ветеринарных врачей проводили бесплатные осмотры и консультации четвероногих посетителей. Грумер «Здоровья Животных» бесплатно делал прически для собачек. Кроме того, в рамках Pets Fest Day работала фотозона от ROYAL CANIN и фотобудка, площадка аквагрима от МНЯМС.

Каждый гость получил приятные подарки. Фото Кирилл Мишин

На мероприятии выступили представители кинологической школы Happy Dog School. Для животных были подготовлены подарочные наборы от МНЯМС и натуральные лакомства «Довольная морда».

- Каждый гость фестиваля получил свой пакет, где его ждал специальный значок с логотипом фестиваля, магнитная визитка сети ветклиник «Здоровье Животных», пакетики корма ROYAL CANIN, вкусняшки от Довольной Морды. В течение всего фестиваля проводились розыгрыши призов и викторины, - поделились с «Комсомолкой» организаторы.

Фото Кирилл Мишин

На фестиваль пришло порядка 90 собак самых разных пород. Корреспондент «КП-Воронеж» пообщался с хозяевами нескольких собак, чтобы узнать их мнение о фестивале Pets Fest Day, а заодно получше узнать питомцев.

Йоркширский терьер Челси. Фото Кирилл Мишин

- У нас вся жизнь - забавная история. Собака ворует носки, складывает их в домик, а я хожу и собираю их. У нас целый гардероб с одеждой, все как у людей. Каждая день новая шмотка. На фестивале очень классно, обязательно вернемся, - рассказала Оксана, хозяйка йоркширского терьера по кличке Челси.

Шпиц Миша с хозяйкой. Фото Кирилл Мишин

- Моего шпица зовут Миша. И он обожает сушеный свиные пяточки. Не знаю почему, но для него это главный деликатес. На Pets Fest Day мне очень нравится, я познакомилась с грумером, к которому смогу пойти позже. Миша поиграл с другими собаками, ему же тоже нужна социализация. Еще нам вкусняшки дали, очень приятно, - сообщила «КП-Воронеж» Елена.

На фестивале в качестве гостя пришла и сотрудница «Здоровья животных» Анна. Мероприятие она посетила вместе с Фантой и Фридой:

Фанта и Фрида. Фото Кирилл Мишин

- Обе эти собаки были брошены в свое время. Фанта была в трех руках. Это собака сестра моей собаки. Мы ей ищем дом. Я увидела, в каком она была состоянии, и забрала. Она очень добрая, умная, ласковая. Лучше, чем она компаньон я не представляю. Фрида очень скромная, но тем не менее добрая. Нам нужно найти настоящего человека, которые будет за ней ухаживать.

Русский спаниель по кличке Дана. Фото Кирилл Мишин

- Были на фестивале два года назад, все очень хорошо, правда собачка нервничает. Ей сложновато на таких мероприятиях. Она вообще у нас самая спокойная собака на земле. А еще ее на улицах постоянно путают с медведем, - рассказал Евгений, хозяин русского спаниеля по кличке Дана.

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