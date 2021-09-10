Формулы из цветов, ракета из веток, качельный лес: что воронежцам посмотреть на фестивале "Город-сад"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 сентября Центральный парк Воронежа превратился в научную лабораторию: аллеи зеленой зоны занял фестиваль ландшафтного искусства "Город-сад". 11-й форум садов и цветов посвятили Году науки и технологий.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В парке дизайнеры создали 160 инсталляций из растений. Приехал даже ландшафтный архитектор из Америки, потомок создателей знаменитых Садов Шалимар в Пакистане - Ахмед Ифтихар придумал для фестиваля композицию «Потанцуй со мной в облаках».

- Я люблю высокие сады, в которых можно почувствовать себя выше облаков. В этой работе тоже будут облака. И дорожка, которая плывет между растениями, которые символизируют эти облака. Также облака будут ниже уровня подиума. Можно представить, что вы находитесь на небе, а под ногами у вас черные грозовые тучи. На самом деле там будет вода черного цвета. Она визуально увеличит пространство: зеркальная гладь придаст дополнительный объем композиции, поэтому визуально сад будет смотреться в два раза больше. Такой прием, кстати, интересен не только людям:насекомые тоже устремляются в такой сад, - рассказал о своей работе Ахмед Ифтихар.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Глава департамента экологии и природных ресурсов Наталья Ветер призналась, что в этом году долго сомневались, делать ли фестиваль очно, но в итоге не пожалели. И поддержали статус международного форума, пригласив западных членов жюри.

- Мы и цветы собрали со всего мира! Есть чем удивить посетителей. Заявок было невероятное количество, - отметила Наталья Ветер. - Пятница утро, а уже столько посетителей! Это один из самых любимых праздников города, его ждут весь год.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Комсомолка" прошла с инспекцией по аллеям - мы покажем вам одни из самых интересных арт-объектов. Здесь и лес из деревянных качелей на территории "сено-солома", и молекулы из цветов, и ракета из веток. А еще декоративные платья, улетающий домик из мультика "Вверх!" и салют из цветов.

Инсталляции можно посмотреть по 12 сентября включительно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Качельный лес Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ