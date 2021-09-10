Воронежская область получит 138 школьных автобусов за счет средств федерального бюджета

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Государство в ближайшие три года дополнительно направит около 5 тысяч новых машин скорой помощи в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Об этом в своем послании заявил президент Владимир Путин. Глава государства также отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов.

Так, в Воронежскую область в ближайшее время ожидается поставка 138 автобусов за счет средств федерального бюджета. 16 автобусов для перевозки учащихся уже приобрели. Всего в новом учебном году в 371 школу детей будут доставлять на автобусах. Об этом сообщила зампредседателя комитета по образованию науке и молодежной политике Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Кристина Кулешова.

- Что касается расширения парка машин скорой помощи, то в 2021 году членами фракции «Единой России» в Облдуме был поднят вопрос о выделении средств на обновление парка машин скорой помощи в Воронежской области. В итоге в рамках корректировки областного бюджета на текущий год дополнительно выделено 138,6 млн рублей на приобретение скоропомощных автомобилей, – сообщила Кристина Кулешова.

При составлении карты потребностей регионов в «скорых» и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировались на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи.

Ожидается, что поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе, на различные экскурсии.

- С 1 сентября будет работать «Пушкинская карта», по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры, - считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что вопрос дополнительного финансирования на перевозку детей на внешкольные занятия будет поднят депутатами «Единой России» на региональном уровне.

- Секретари региональных отделений, руководители фракций в региональных парламентах – сейчас как раз время обсуждения и прохождения бюджета на 2022 год, плановый период 23-24 годов. Обязательно в бюджетных проектировках нужно учесть затраты на организацию внеклассной активности, – сказал он.

Одна из задач депутатов «Единой России» – справедливое распределение и новых «скорых» в регионах. В первую очередь, нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены, подчеркнул главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По словам зампредседателя правительства Юрия Борисова, в реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода - ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ. Такой заказ даст возможность планомерно проводить техническое «перевооружение» на предприятиях автопрома, сохранять рабочие места, постоянно двигаться по обновлению линейки.