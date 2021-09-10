Пир во время чумы: как воронежцы справляют свадьбы в период пандемии

Важное событие в жизни влюбленных должно быть ярким. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свадьба - это всегда яркое событие в жизни каждого человека. К такому торжеству готовятся основательно. Нельзя упустить ни одну деталь: ЗАГС, фотограф, банкет, ведущий, диджей… Я - еще совсем молодая, но уже с определенным опытом ведущая - предлагаю вам узнать, как выглядят свадьбы моими глазами и глазами моих коллег.

Свадьба в поле, или подальше от коронавируса

Конечно, самым важным как для молодых, так и для ведущих является локация праздника. Места для проведения свадьбы всегда разные. Это могут быть банкетные залы, столовые, летние веранды, речки или даже сауны. Все зависит от бюджета и желания молодых.

В основном ведущего приглашают на торжества, которые требуют развлечения большого количества гостей: от 20 до 100 человек.

С приходом ковида количество свадеб снизилось. Но их все-таки гуляли, да еще как! Не все люди боялись вируса. Был случай в моей практике, как раз в лето 2020 года. Нас с диджеем пригласили на мероприятие, но локацию не сказали. Объяснили тем, что это будет далеко и место нам скинут координатами для «Яндекс.Карт». И вот тот самый заветный день, мы едем на свадьбу.

В начале пути не было никаких дурных мыслей о местоположении, но чем дальше мы продвигались, тем больше появлялся страх. Особенно когда мы стали ехать по бездорожью, а вокруг были непонятные кусты, трава и ни единой живой души.

Проехав еще чуть-чуть, мы вовсе оказались в лесу. Связи нет - созвониться с заказчиком было не возможно. Все это походило на фильм ужасов! Но по какой-то причине мы не остановились, а продолжали двигаться дальше.

Через 10 минут выехали в поле - и тут был шок-контент! Посредине этого поля стоял шатер: большой, белый, при входе прилеплены гелиевые шары. До сих пор думаю, как так можно было их прилепить, что они не улетели! И это было самое странное место из всех, где мне приходилось проводить свадьбу.

Торжество можно проводить хоть в чистом поле - главное настроение. Фото: Алексей ФОКИН

Танцы - после седьмого тоста

Как правило, в начале свадьбы гости все красивые, культурные, некоторые даже скромные и застенчивые. Но это пока они трезвые! Мой наставник объясняла, что можно выводить людей танцевать только после седьмого тоста. До сих пор придерживаюсь этого правила.

Обычно самое начало ложится на хрупкие плечи ведущего. Какой тон он задаст, так свадьба и поплывет. А потом уже все дело за диджеем.

Случаи бывают разные: очень часто к ведущим, особенно если это девушка, начинают приставать пьяные мужчины, и не всегда одинокие. Или, к примеру, на каждой свадьбе есть человек (в основном почему-то это женщины), который к концу банкета начинает вам хамить.

Был у меня случай, когда мероприятие подходило к логическому завершению и невесте пора было бросать букет. Так вот ее подруга в приподнятом настроении начала пытаться вставить свою лепту. И это такие интересные фразы: «А мы и так веселые», «А мы и так все замужем», «А ты дашь нам потанцевать?», «А зачем вас слушать?», «А давайте не будем…». Как то непроизвольно получается не реагировать на таких гостей, не вступать с ними в диалог, хотя вообще я человек скандальный.

Или очень интересно, когда на свадьбы приходят бабушки и дедушки с палочками и в основном всегда сидят, так как «здоровье уже не то». Но каким-то образом к концу праздника палочки отбрасываются в сторону, а колени перестают болеть. И тогда начинается самое интересное. Такие гости отплясывают круче всех!

Был случай, когда на свадьбу пришла прабабушка невесты. Маленькая ростом, в платке, с палочкой, чуть прихрамывает. Такая застенчивая - сидела в дальнем углу стола, чтобы ее не было заметно. Но вино сделало свое дело. Бабушка пустилась в пляс, да еще как! Под Верку Сердючку «била дроби». А потом еще и медленный танец исполняла с другом жениха.

«Какая свадьба без драки…»

К сожалению, не всегда бывают такие веселые гости. Однажды пришлось работать с людьми, которые не выпивают, в конкурсах участвовать не хотят, даже между собой не разговаривают! Просто едят. Такие компании я называю «братской могилой». Возможно, некрасиво, звучит обидно, но по-другому это никак назвать нельзя.

Такие гости не поддаются ничему. Изо всех сил стараешься хоть как-то их развеселить. И считаешь минуты до конца мероприятия, чтобы забрать свою денежку и уехать поскорее с этой чудо-свадьбы. Возможно, многие подумают, что это непрофессионализм, лень или еще что-то. Но подобные случаи бывают у каждого ведущего: мы тоже люди!

Нельзя обойти гостей, которые любят на свадьбах драки. Почему я так сказала? Да потому что в их глазах горит нетрезвый огонек этой страсти. Такие даже в тостах могут заявить, что «свадьба без драки - не свадьба». И вот когда наступает момент той самой драки, сложнее всего, наверное, ведущему: нужно вернуть гостей в прежний лад, успокоить молодых, да и самой настроиться.

Летом 2020 года свадеб вообще играли очень мало. Причиной этому стал високосный год и, конечно, вирус. Были случаи, когда гости старались не обниматься, просто жали руки во время поздравления молодых, весь праздник оставались в маске и перчатках, судорожно мазались антисептиками и заставляли делать так же остальных. Да и людей на торжестве было немного, потому что боялись заболеть. Но минувшим летом все начало вставать на свои места.

Музыку выбирают гости

Музыкальное сопровождение в основном ложится на плечи диджея. И он не должен включать только то, что нравится ему самому. Нужно понимать гостей (учитывать возраст, пол, настроение). Людям очень не нравится, когда диджей начинает хамить: например, на просьбу включить любимую композицию отвечает: «У меня нет этой песни, я такую музыку не слушаю! Я слушаю хорошую - иностранную». Такой сразу отправляется в бан! Потому что настроение гостю испорчено.

Во все времена актуальными исполнителями в Воронежской области остаются Верка Сердючка, Комиссар и Ирина Аллегрова. Даже молодежь танцует! Но прежде чем включать «актуальщину», нужно развеселить публику. И тут снова скажу, что нужно гостей понимать.

Если это в основном молодежь, то подойдут композиции Тимы Белорусских, Мэвла, Артура Пирожкова или Супер Жорика (более известного как Михаил Галустян). Возможно, известные иностранные вещи, но такие песни лучше включать для медленного танца.

Если гостям слегка за 35, то сгодятся Виктор Королев, Лобода, «Мираж». Совсем недавно на встрече с одной из невест зашел разговор о музыкальных предпочтениях. И вот что меня удивило! Девушка слезно просила, чтобы диджей обязательно включил такие песни, как «На белом покрывале января», «Одинокая ветка сирени», «Букет из белых роз», «Хали-гали». Ну, и праздник вообще не состоится без песни Юрия Шатунова «Седая ночь». Меня поразил не ее музыкальный вкус, а то, что ей только 18 лет, да и молодежи на свадьбе много.

На свадьбе очень многое зависит от ведущего. Фото: Евгения ФРОЛОВА

И «тамада» хороший, и конкурсы интересные

Что правда, то правда: ни одно мероприятие, будь то юбилей, корпоратив или свадьба, не обходится без конкурсов. Но есть разница в том, какие из них подготовил ведущий.

Конкурсы проводятся самые разные: застольные, плясовые, выводящие. И опять нужно смотреть по ситуации и гостям.

За столом очень хорошо проходят такие, как угадать мелодию из кинофильма, соревнование между столами в пении (кто громче), шляпа (ведущий случайно выбирает гостя, надевает на него шляпу, которая якобы читает мысли, а в это время диджей включает отрывки из знаменитых песен).

Плясовые конкурсы тоже бывают разные: если нужно развеселить гостей, то отлично подойдет баттл или, например, танцы между парами (не на газетке - это уже даже в деревнях не актуально!).

Конечно, много нужно взаимодействовать с молодыми. Это могут быть вопросы: «Как познакомились?», «Как сделал предложение?». Кстати, очень часто стала замечать, что его делают девушки парням. Или просто силком и иногда угрозами ведут их в ЗАГС подавать заявление.

Также очень забавный конкурс для молодых - когда жених должен узнать свою любимую в танце. Он садится на стул, лицом к гостям, перед ним встает его друг, а за спиной новоиспеченного супруга - невеста со своими подружками. Девочки по очереди танцуют под разные песни, а друг повторяет за ними. Тем самым он должен дать понять жениху, какой по счету танцевала его возлюбленная.

Ковид чуть не оставил без хлеба

С началом ковида ведущие, естественно, остались без работы. Именно по этой причине ценник снизился, и очень даже неплохо. Если до вируса за ведение праздника брали 20 тысяч, а то и все 30, то во время пандемии свадьбы стали стоить 15, а иногда и 12 тысяч. Но в 2021 году все начало вставать на свои места, несмотря на новую вспышку заболеваемости.

Хотя молодожены и сейчас просят, чтобы было меньше телесных контактов гостей между собой и с самими виновниками торжества. Многие пары признаются, что отменили бы праздник, расписались в неторжественной обстановке, а свадьбу сыграли после ковида. Но жалко деньги, которые уже заплатили.

О том, что уходит корнями в прошлое

Конечно, на свадьбе присутствуют традиции: невеста бросает букет, жених - подвязку, передача семейного очага, снятие фаты, сборы денег на мальчика/девочку. Даже продажа торта стала традицией.

Многие молодожены сейчас просят без этого «старья». Но есть и те, кто не против привычных элементов.

На каждой свадьбе воруют туфельку невесты и похищают саму невесту, бросают букет. Также первый танец молодых считается обязательным. А вот снятия фаты уже не проводится, так как пошла мода на то, что невеста и вовсе без нее.

Если на свадьбе много молодежи, то новобрачные просят обойтись без сбора денег с гостей. К счастью или к горю (решать вам, читатели), нет каравая, поклонов родителям, обряда вхождения невесты в семью. Все это уже изменила жизнь, а не ковид. Большинство молодежи считает это неуместным, банальным - таким, что уже не актуально.

На свадьбах еще есть место традициям. Фото: Алексей ФОКИН

Сколько ведущих - столько и мнений

Каждый ведущий организует все по-особенному и даже понимает аудиторию по-своему. Так, Константин Попов рассказал, что особое внимание на свадьбах уделяет развлечениям:

- Я всегда нахожусь в поиске чего-то нового и интересного: придумываю свое, заимствую у коллег, делюсь идеями с ними, также каждый год пытаюсь посещать слеты ведущих, чтобы быть в курсе развития индустрии. Именно поэтому могу без остановки проводить одни только конкурсы хоть десять часов подряд.

Константин также рассказал, что ценообразование в Воронеже очень разное: от 20 до 80 тысяч за вечер. Все зависит от уровня исполнителя и его медийности, также нужно учитывать стоимость диджея и оборудования.

Ведущий Аршак Меликян может и вовсе обойтись без конкурсов - все зависит от национальности аудитории, с которой приходится работать:

- Я никогда не пишу сценарий, главное мое оружие - это импровизация.

Что касается цены праздника, то Аршак обращает внимание на количество гостей и пожелания заказчика:

- Однажды я вел свадьбу, на которой было всего восемь человек, и именно поэтому ценник был небольшой. Но в среднем стоимость колеблется от 20 до 50 тысяч рублей.

Оба ведущих рассказали о том, что молодежь все больше просит проводить праздник без традиций. Единственное, что сохраняется, - это бросание букета. Но некоторые пары все же просят оставить обряд передачи семейного очага и даже каравай.

Что касается музыкального сопровождения, то подход тоже неодинаковый. Максим Туркин, один из самых опытных диджеев Воронежа, рассказал, что каждую свадьбу он проводит по-разному.

- Первым делом я всегда смотрю плей-лист молодых и понимаю, что они предпочитают, а только после составляю музыкальную программу. Конечно, подстраиваюсь еще и под гостей. Стараюсь сделать среднюю линию музыки, чтобы понравилось всем: немного рока, немного попсы. Только никакого колхоза, например «Дилижанс». Сегодня, к сожалению, большой упадок качественной музыки, поэтому я не могу выделить какого-нибудь исполнителя или определенную песню, - поделился Максим.

На каждой свадьбе ведущий и диджей являются правой рукой всего праздника. Именно они задают тон мероприятию и не дают загрустить гостям.

Потому что свадьба, несмотря на коронавирус и прочие напасти, просто обязана быть веселой. И непременно должна запомниться ее участникам на всю жизнь.

Количество участников торжественной регистрации сейчас ограничено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

На торжественной регистрации – не больше 15 гостей

В период пандемии зарегистрировать брак можно двумя способами: обычная роспись и торжественная. Молодожены сами решают, какая церемония им подходит больше. Но ограничениям подверглись оба варианта.

На торжественной регистрации брака допускается 15 гостей, не считая молодоженов. Обычная роспись проходит в присутствии максимум пяти приглашенных.

- Наши сотрудники соблюдают все меры предосторожности: работают в средствах индивидуальной защиты. Молодоженов и их гостей мы просим тоже быть в них. Конечно, после каждой пары проходит санитарная обработка письменных принадлежностей, - уточнили в пресс-службе управления ЗАГС Воронежской области.