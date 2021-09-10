В Воронеже мэр призвал директоров промышленных предприятий прививать своих сотрудников

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В Воронеже состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий. В нем участвовал мэр города Вадим Кстенин.

Глава города поприветствовал участников Совета и напомнил о непростой ситуации с коронавирусом в городе и в области в целом. Мэр отметил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы более 70 процентов воронежцев были привиты.

– В прошлом году мы не имели возможности встретиться в таком формате по причине коронавирусных ограничений. Теперь идет массовая вакцинация. Но пока не достигнем коллективного иммунитета, у нас так и будут «качели» с ограничительными мерами. Поэтому прошу вас еще раз обратиться к своим коллективам и призвать к иммунизации, - мэр адресовал свою просьбу к руководителям предприятий. - Честно говоря, не понимаю позиции тех, кто отказывается прививаться. Объективных причин, если, конечно, нет медотвода, для такого отношения к прививке нет. Я сам лично на себе ее испытал. Вакцин сегодня несколько и можно выбрать, какую из них сделать. На моих глазах очень тяжело болели не привитые люди.

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Мэр также отметил, что для вакцинации не обязательно направлять работников в поликлиники. Выездные бригады врачей готовы прививать людей прямо на предприятиях.

После этого Вадим Кстенин обратился к еще одной важной теме:

– Верховный главнокомандующий страны принял решение об увеличении мобилизационного резерва. Сегодня до Воронежа довели ключевую цифру по различным категориям военнослужащих. Они будут привлекаться на двух-трехдневное обучение. При этом речи нет о том, чтобы изъять ключевых работников, без которых предприятие встанет. Но сотрудников выделить необходимо.

Далее генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» Илья Корженовский выступил с сообщением об опыте реализации программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», проводимой на предприятии.

– За время действия программы в Воронеже реализованы 36 региональных и 37 межрегиональных проектов. В 2021 году на конкурс подали 28 заявок по ключевым направлениям важных общественных сфер. Победу одержали пять организаций и учреждений, представивших семь проектов. Из них три – в области охраны окружающей среды, еще по два – в сферах образования и науки, а также спорта и здорового образа жизни, – рассказал Илья Корженовский.

Вадим Кстенин подтвердил значимость проводимой работы и, обращаясь к членам совета директоров, отметил:

– Если кого-то заинтересовало, нашло отклик в душе и появилось желание организовать что-то подобное, можем помочь использовать данный опыт.

На Совете отдельно обсудили тему организации работы по безнадзорным животным на территориях промышленных предприятий Воронежа. С докладом на эту тему выступила вице-мэр Людмила Бородина.

Людмила Викторовна отметила, что часто животные оказываются на улице по вине человека. Вторая причина – миграции. Если собак стерилизовать и прививать, то они ведут себя мирно.

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В ходе дискуссии был поднят вопрос о необходимости строительства в Воронеже спецприюта для четвероногих. Сейчас этот вопрос в процессе решения. Приют твердо намерены построить. Но проблема стоит остро уже сейчас.

– Этот вопрос, может быть, и не кажется важным, но надо его решать. Поэтому, если у вас есть на предприятиях безнадзорные собаки, сообщите нам, – сказал Вадим Кстенин.

– Мы готовы оказать помощь, организовав необходимые мероприятия за счет бюджета. Вам нужно лишь проинформировать нас, а специалист поможет грамотно оформить заявку, направит бригаду, – добавила Людмила Бородина.

Далее Совет обсудил итоги работы, а также перспективы развития АО «Стальмост» и утвердили состав и план работы Совета директоров в 2021 году.

Также мэр принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию легендарного воронежского завода АО «Электросигнал». На данный момент это ведущее предприятие России по производству средств радиосвязи.

Глава города Вадим Кстенин поздравил работников с юбилеем, отметив значимость «Электросигнала» для отрасли и для страны.

– Огромное спасибо ветеранам, которые создавали завод, а во время войны совершили подвиг: самоотверженно эвакуировали и запустили производство на новом месте. Низкий поклон и тем работникам завода, руководителям, которые сохранили производство в 90-е годы в то время, когда многие заводы были уничтожены. Мы все гордимся вами, вашими производственными достижениями, – отметил Вадим Юрьевич.

Мэр также пожелал предприятию устойчивого развития, новых научно-производственных побед, а его работникам – крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов.

С юбилейной датой коллектив предприятия также поздравили заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев и член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Олег КУЗНЕЦОВ