Воронежский губернатор: «Не будем снижать планку финансирования ремонта сельских дорог»

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Губернатор Александр Гусев 8 сентября побывал в Богучарском районе, где провел выездное заседание правительства Воронежской области. В нем также принял участие зампред Госдумы РФ Алексей Гордеев.

Обсуждали четыре основных вопроса. О реализации проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассказал руководитель профильного департамента Максим Оськин. По его словам, дорожный фонд Воронежской области за последние шесть лет вырос с 10 до 17,6 млрд рублей. Ежегодно ремонтируется порядка 340–370 км региональных автомобильных дорог и уличной сети Воронежа. За время действия приоритетного и национального проектов удалось отремонтировать более 1,2 тысячи км областных дорог, более 200 объектов уличной сети Воронежа и ликвидировать свыше 160 мест концентрации ДТП и очагов аварийности. Кроме того, обустроили 170 пешеходных переходов, которые расположены возле социальных объектов, восстановить 190 км тротуаров и более 155 км линий электроосвещения. Из запланированных работ в 2021 году уже выполнено более 85%.

Благодаря решению губернатора ежегодно выделяется не менее 2,1 млрд рублей субсидий на ремонт автомобильных дорог местного значения из регионального дорожного фонда. В этом году сумма составила 2,7 млрд рублей.

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Александр Гусев пообещал не снижать планку финансирования ремонта сельских дорог:

– Это программа несколько лет уже реализуется, мы начинали с финансирования сельских дорог с 1 млрд рублей, в этом году довели до 2,7 млрд. Коллеги обещают, что за эти средства будет отремонтирована почти тысяча километров сельских дорог. Это существенная величина, я думаю, что люди это видят. Мы чувствуем по отзывам жителей. Мы будем дальше развивать это направление, в нынешнем году существенно увеличили финансирование – было 2 мдрд, добавили еще почти 700 млн рублей. На 2022 год договорились, что до 2,8 млрд доведем, — сказал Александр Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, как реализуется нацпроект в областном центре. В этом году планируется отремонтировать покрытие на 35 объектах улично-дорожной сети города протяженностью 38,9 км. Общий процент выполнения работ на данный момент – 82,8%.

Губернатор напомнил присутствующим о задаче – прийти как минимум к трехлетнему периоду планирования по проектированию и заключению контрактов на ремонт дорог, повторив опыт по реализации областной адресной программы.

Затем руководитель департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков рассказал об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам со второго полугодия 2022 года и необходимости заключения муниципальных контрактов. Чтобы не допустить срыва сроков перехода на контрактную систему, органы местного самоуправления должны оптимизировать маршрутную сеть, определить объем средств, необходимых для организации пассажирских перевозок и запланировать их в бюджетах.

Губернатор при этом отметил, что важная задача – не допустить увеличение тарифов за проезд для пассажиров.

– Подвижной состав там областной, поэтому перекладывать на население затраты по обновлению подвижного состава нельзя. Это наша задача. Мы с ней справляемся, положительный эффект уже есть, будем дальше продолжать заниматься обновлением. Но если включать в тариф обновление подвижного состава, значит резко его повышать – мы на это не пойдем, – сказал глава региона.

О концепции комплексной безопасности детей на территории региона доложила уполномоченная по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова. Глава региона одобрил выдвинутые предложения.

В завершение совещания глава Богучарского района Валерий Кузнецов рассказал о состоянии и перспективах социально-экономического развития муниципалитета.

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По итогам доклада вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев отметил, что сегодня районные центры попадают в программу комплексного развития сельских территорий и вполне могут рассчитывать на финансовую поддержку не только региона, но и федерального центра.

– Богучар вполне может претендовать на то, что чтобы подготовить заявки, документацию и получать федеральные и региональные деньги. Конечно, есть проблема в сельских районах — средства на проектно-сметную документацию. Думаю, что здесь как раз с губернатором посмотрим, как это все поддержать, потому что без документации получить федеральные средства невозможно. Это общая задача районного и областного уровня, – подытожил Алексей Гордеев.

Ирина Фролова

Фото -предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.