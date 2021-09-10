Выходные в Воронеже: День города, ландшафтный фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГОРОД-САД

Фестиваль ландшафтного искусства развернется в Центральном парке с 10 по 12 сентября. На аллеях зеленой зоны можно посмотреть 160 арт-объектов из растений, купить посадочный материал и дары нового урожая, поучаствовать в мастер-классах и развлекательных мероприятиях.

Вход на фестиваль открывается 10 сентября в 10 утра. В 11.00 на малой сцене начнется торжественная церемония старта 11-го форума.

Затем культурные события переместятся на сцену Зеленого театра. В 12.00 начнут показывать фильмы о предыдущих сезонах фестиваля садов и цветов. В 13.00 театр кукол «Шут» представит спектакль «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак». В 14.00 начнется шоу мыльных пузырей. В 15.00 покажут музыкально-поэтическую программу «Я расскажу историю сначала» с участием автора-исполнителя Алексея Иванникова и симфонического оркестра Воронежского концертного зала. В 16.30 начнется концерт «В джазе только девушки». В 18.30 - программа кавер-групп «Бали» и «МальДивы».

Программу других дней фесиваля Город-сад смотрите здесь

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ШТРАУС В ФИЛАРМОНИИ

11 сентября и 12 сентября в филармонии воронежцы могут послушать программу, составленную из музыки Рихарда Штрауса. Концерты пройдут в рамках проекта «Музыкальная сборная России», которые проводит Санкт-Петербургский Дом музыки.

В Воронеж приедет солист Дома музыки – гобоист Алескей Савинков, который вместе с симфоническим оркестром филармонии исполнит Концерт для гобоя и камерного оркестра ре мажор. Это сочинение Штраус написал в 1945 году по просьбе американского солдата, в прошлом гобоиста симфонического оркестра. Светлая, легкая, оптимистическая музыка выдает жизнелюбивый характер автора.

В программу вечера включены фрагменты из Танцевальной сюиты на тему Куперена, созданной в 1923 году: Штраус сделал переложение для оркестра с присущей ему легкостью, изящно претворив принципы французского барочного стиля.

А также - симфоническая поэма «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля по старинному плутовскому образцу в форме рондо». В финале вечера прозвучит «Танец семи покрывал» из оперы «Саломея», написанной Штраусом в 1905 году на либретто по драме Оскара Уайльда и в свое время вызвавшей бурю негодований своеобразной трактовкой библейского сюжета.

Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ

11 сентября в "Доме с ризалитами" дворцового комплекса Ольденбургских в 14.30 начнется концерт «Грусть лета». В программе романтические джазовые баллады и любимые мелодии черно-белого кино в переложении для альт-саксофона и фортепиано. Исполнители: Олеся Васечко (саксофон) и Евгения Уварова (фортепиано).

А в 17.00 в замке Ольденбургских пройдет концерт «Любимая классика во дворце». Выступит симфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением дирижера Евгения Мингалева. В программе: Увертюра к балету «Волшебный барабан» Алябьева, Концерт для арфы с оркестром D dur Бортнянского, Серенада Калинникова, «Детский альбом» Чайковского, «Романс» Свиридова, «Вокализ» Рахманинова, «Вальс» Чайковского.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ ГОРОДА

12 сентября Воронеж отметит 435-летие. Из-за коронавируса День города пройдет по сокращенной программе. На проспекте Революции не будет традиционных развлекательных площадок, но по Большой Дворянской можно будет просто гулять - движение там на весь день перекроют.

На площади Ленина с 10 утра можно будет посмотреть выставку декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. В 13.00 на главной сцене у театра оперы и балета начнется концертная программа с участием ансамблей «Черноземочка», «Воронежские девчата», «Любо жить», Губернаторского эстрадно-духового оркестра, Воронежского русского народного хора имени Массалитинова.

Завершится День города праздничным салютом с дамбы Чернавского моста в 21.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАРТИНЫ СЕРГЕЯ БРУДАНИНА

В арт-галерее Камерного театра работает выставка Сергея Бруданина. Экспозиция «Земля и небо» составлена Сергеем вместе с его другом, художником Евгением Камбалиным. Большая часть работ написана на старых деревянных массивах.

Сергей Бруданин - необычный автор. Он пишет в абстрактной манере. А еще делает эффектные работы в технике 3D (ассамбляж). Причем из всякого хлама – и так, что это не выглядит мусором. Воронежцы уже видели объекты из полуистлевших ковриков, отломанных дверок от шкафов, стоптанных башмаков и обувных колодок, выброшенных кукол, ржавых шестеренок, одиноких бильярдных шаров, засушенных гранатов. Сергей «сплавляет» свои натюрморты из терок, металлической проволоки, гофрированных шлангов для душа, каких-то давно потерянных ключей и ненужных краников, ручек от старых бидонов. И получается искусство.

Выставку можно посмотреть бесплатно.

На выставке Сергей Бруданина 2016 года Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА АРХЕОЛОГОВ

С 10 сентября по 7 ноября в экспозиционном зале музея-заповедника «Костенки» пройдет выставка «Сезон 2021. В поисках артефактов». Она продемонстрирует жизнь археологов, работающих на стоянках Костенки 14, 17 и Борщево 5 на протяжении одного рабочего дня. Также в нее включена серия фотографий, посвященных научно-практической конференции «Рогачевские чтения: музей, археология, история».