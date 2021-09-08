За год зарплаты аграриев в Воронежской области выросли на 12%

автор фото Анастасия Дементьева

В августе на еженедельном оперативном совещании в правительстве Воронежской области сообщили, что за год зарплаты аграриев выросли на 12%. При этом поставлена амбициозная задача: в дальнейшем рост доходов фермеров в нашем регионе должен вдвое превышать официальную инфляцию.

Статистику вакансий в сфере АПК еще в конце прошлого года проанализировал Россельхозбанк: самыми востребованными признаны трактористы. На этих мастеров дефицит. А знаете, сколько они зарабатывают? Как отмечают аналитики, специалистам в этой сфере предлагают 75 тысяч рублей в месяц. Далеко не каждому офисному сотруднику готовы платить те же деньги. По уровню зарплат в довольно выгодном положении оказались агрономы, технологи, зоотехники, ветеринары и агроинженеры. Их доход может варьироваться до 100 тысяч рублей.

Одна из самых востребованных профессий в сфере АПК сегодня - тракторист - мастера этого дела зарабатывают до 75 тысяч рублей/автор фото Анастасия Дементьева

Быть может, пришла пора пересмотреть приоритеты при выборе профессии?

От теории к практике

В последние годы в перерабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе наблюдается тотальная нехватка молодых кадров. Прогресс в отрасли шагнул далеко вперед, цифровизация сделала работу комфортной, но кадровый «голод» по-прежнему растет.

автор фото Владимир Годник

- Дефицит кадров в промышленности начал формироваться в начале 2000-х, когда техническое образование перестало быть престижным: молодежь захотела стать бизнесменами, юристами и экономистами. Было открыто большое количество гуманитарных коммерческих вузов, в то время как число государственных учебных учреждений по подготовке технических специалистов стремительно сокращалось. В итоге в системе образования возник дисбаланс, который существует и сейчас, - отмечает Аркадий Пономарев, д. т. н., профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания, завкафедрой технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ.

Молодежь просто не представляет, как сейчас устроено сельское хозяйство. Та же молочная ферма сегодня - это высокотехнологичное производство, на котором работают десятки инженеров и IT-специалистов.

- Предприятиям необходимо активнее включаться в работу с вузами уже на стадии профориентации школьников. Больше сил и внимания нужно уделять практической части, как, например, в Германии, когда обучение и практика сменяют друг друга регулярно в течение всех лет обучения. В Воронеже лишь несколько крупных предприятий готовы к такому тесному сотрудничеству со студентами, готовы предоставлять наставников и обу-чать ребят непосредственно на производстве. Предприя-тиям важно идти навстречу вузам, иначе мы так и будем видеть дефицит кадров, необходимых для производителей и переработчиков продуктов сельского хозяйства, - считает Аркадий Пономарев.

Нужно доверять студентам серьезные проекты

На базе Воронежского государственного университета инженерных технологий с 2013 года работает Центр компетенций, который объединяет научно-исследовательскую работу и практику на реальных производствах. Только практика сделает выпускников востребованными, а совместная научная деятельность с предприятиями поможет модернизировать пищевую и перерабатывающую промышленность Воронежской области.

- Студентам важно давать более сложные производственные проекты, которые могут стать дипломной работой. Представители разных специальностей - химики, технологи и другие - должны учиться совместно работать над разработками для производства каких-то новых продуктов. Так студенты смогут расширить диапазон своих знаний, и на выходе им будет легче внедряться в рабочий процесс и работать в команде, - уверен Аркадий Пономарев.

В марте 2021 года во ВГУИТ совместно с коллегами из Москвы и Краснодара подписали соглашение о создании консорциума крупнейших вузов по подготовке кадров для пищевой промышленности. Это позволит организовать открытый университет, где каждый студент сможет использовать инструментарий разных вузов. В частности, может быть организован академический обмен студентами и совместные летние школы студенческого актива.

В свое время именно возможность получить практику у ведущих специалистов аграрного профиля помогла Аркадию Пономареву развить молочное производство в Воронежской области.

- Я посетил различные европейские научные предприятия и молочные заводы, собрал информацию, как организовано производство молочной продукции, при котором продукт сохраняет все свои полезные свойства и качества и при этом может храниться до 21 дня. Хотя в России аналогичная продукция хранилась в то время всего трое суток. В итоге на эту тему я защитил диссертацию и реализовал разработанный процесс и улучшенные производственные характеристики на воронежском молочном комбинате, - отметил Аркадий Пономарев.

Екатерина ПЕТРОВА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пономарева Аркадия Николаевича.