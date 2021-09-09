Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Ограничение масштабов Дня города не должно сказаться на его безопасности»

На заседании антитеррористической комиссии отметили, что во время празднования Дня города нужно усилить меры безопасности. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В 2021 году Воронеж по решению депутатов городской Думы отметит День города на неделю раньше обычного срока - 12 сентября. К тому же в условиях пандемии масштабы проведения праздника ограничат. И усилят особые санитарные меры.

Как провести День города безопасно, обсуждали на заседании антитеррористической комиссии Воронежа под председательством мэра Вадима Кстенина. Там решили, что пропускать горожан и гостей города к местам проведения праздника будут только через рамочные и ручные металлоискатели на оборудованных турникетами пропускных пунктах. На них будут работать сотрудники частных охранных организаций.

Особое внимание организаторы уделят вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности. В частности, усилят дежурные силы и средств МЧС и МВД, бригад скорой помощи. Площадки для праздничных мероприятий будут обследованы кинологами и взяты под охрану. Коммунальщиков обязали обеспечить своевременную уборку территории и вывоз мусора.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На время проведения праздника назначены ответственные должностные лица во всех структурных подразделениях и аварийных службах города, а также на местах проведения праздника.

– У нас уже есть хороший опыт проведения подобных мероприятий. Все организационные вопросы нами многократно отработаны на практике. В этот раз проведение праздника предусмотрено в меньшем масштабе, но это никоим образом не должно сказаться на четком соблюдении мер безопасности, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Городская антитеррористическая комиссия призывает жителей и гостей Воронежа отказаться от поездок на личном автотранспорте в местах проведения массовых мероприятий. И на празднике придерживаться достаточно простых норм и правил безопасности:

– необходимо обращать внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. И сообщать о них сотрудникам оперативных органов (аппарат оперативного штаба в Воронежской области тел. 8-473-222-98-76, дежурные части ГУ МВД России – 8-473 -255-17-51; УФСБ РФ по Воронежской области – 2-55-04-44, УМВД России по городу Воронежу – 271-28-66, управления Росгвардии – 253-26-62 и единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа город Воронеж-8-473-222-33-12, 8-473-222-33-15, мобильный номер - 112);

- не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра;

– обращать внимание на «забытые» предметы: чемоданы, сумки, портфели, свертки, книги и тому подобное.

Администрация города примет все меры, чтобы праздник не был омрачен ЧП, но при этом просит воронежцев соблюдать элементарные меры безопасности.