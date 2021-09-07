Школьница из Нововоронежа заняла первое место в федеральном этапе конкурса «Слава Созидателям!»

Фото Ольги Мартыновой.

На суд жюри в аудиономинации «Запиши подкаст о Созидателе» она представила рассказ о маме, Юлии Титаренко, директоре Дворца культуры города атомщиков.

Конкурс «Слава Созидателям!» проводился в 22 «атомных» городах в онлайн-формате в период с 15 марта по 31 августа. Цель конкурса – чествование людей, которые внесли или вносят вклад в развитие атомной отрасли и (или) городов присутствия Госкорпорации «Росатом. Проект рассчитан на представителей старшего и подрастающего поколений. Организатором выступило некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке Госкорпорации «Росатом».

У конкурсантов была возможность представить работы в видеономинации «Передай привет в будущее» и в аудиономинации «Запиши подкаст о Созидателе». В рамках первой номинации школьники записывали видеоролики с пожеланиями будущим поколениям, в рамках второй – аудиофайлы с кратким рассказом о жизненном пути героев, выбранных авторами работ.

Фото Ольги Мартыновой.

«Нововоронежские школьники продемонстрировали высокую активность: в конкурсе приняли участие 69 человек, на федеральный этап конкурса «Слава Созидателям» прошло 47 творческих работ. Дети из городов присутствия «Росатома» видят в этом конкурсе реальную возможность проявить свои способности, потягаться силами с ровесниками из других атомных городов. Я с удовольствием поздравляю Алису Титаренко с заслуженным первым местом. Она победила в нелегкой борьбе: на федеральный этап поступило 943 работы, из которых 588 – это аудиономинации, а 355 – видеономинации», – прокомментировал итоги конкурса глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

«Когда я узнала о конкурсе, нисколько не раздумывала о том, кто станет героем моего подкаста: конечно же, мама. Для меня она пример целеустремленности, верности однажды выбранному пути. Двадцать пять лет работает во Дворце культуры, в том числе в последние годы возглавляет его. Она реализует проекты «Территория культуры Росатома», объединяет все культурные инициативы в городе... Победа в конкурсе стала для меня полной неожиданностью: конкурс-то федеральный, и тем приятней стала эта новость», – рассказала Алиса Титаренко.

Все призеры и победители Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» получат ценные подарки и призы от организаторов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС