В регионах планируют создать более комфортные условия для медиков

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Для развития системы здравоохранения в регионах медикам необходима возможность постоянного повышения квалификации и роста на местах - об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, открывая консилиум 2 сентября на площадке «Единой России».

Председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Людмила Ипполитова со своей стороны рассказала о мерах поддержки медиков в нашем регионе. В их числе законы, принятые региональным и федеральным парламентом для закрепления кадров в сельском здравоохранении.

- Это и участие выпускников вузов и уже состоявшихся специалистов в общероссийском проекте «Земский доктор», и поддержка врачей первичного звена, различные единовременные выплаты, а также компенсация из бюджета за аренду жилья медикам, решившим перебраться в сельскую местность, - пояснила Людмила Ипполитова.

В то же время директор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности «МыВместе» Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор» и ввести единую тарифную сетку для медицинских сотрудников.

- Получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтоб в программе появились городские поселения, – добавила Юлия Саранова.

Для решения кадровой проблемы ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов в свою очередь предложил разрешить студентам медвузов после четвертого курса работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации.

Проректор по лечебной работе Пермского государственного медуниверситета Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах.