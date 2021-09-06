Легендарный боец Федор Емельяненко будет учиться на садовода в Воронежском аграрном университете

На занятиях физкультуры в аграрном университете Федор Емельяненко наверняка будет желанным гостем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приемная кампания в Воронежском аграрном университете в 2021 году привлечет внимание всей страны. Одним из студентов может стать многократный чемпион мира по смешанным единоборствам 44-летний Федор Емельяненко. Он подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии

- Пока Федор Емельяненко еще только абитуриент. Ему предстоит пройти экзаменационное собеседование в ближайшее время, - рассказал «КП-Воронеж» декан факультета Александр Пичугин. – Документы он подал еще в начале августа. Емельяненко планирует быть студентом заочного бюджетного отделения факультета. Учиться он собирается по специальности «Садоводство».

До этого интереса к аграрной деятельности знаменитый боец не проявлял. Более того, Федор Емельяненко пока никому официально не сообщал о том, что завершает карьеру. 23 октября у него запланирован бой в Москве против американца Тимоти Джонсона. Пока на счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений. Бойцы расценивают его шансы на то, чтобы побить Джонсона, достаточно высоко.

Впрочем, Федор уже заслужил репутацию живой легенды. В Японии его называют «последним императором». Достаточно перечислить его титулы, чтобы понять, насколько Федор крут. Он - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжелом весе по версии «Pride FC», двукратный — по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Многие считают Федора Емельяненко лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств.

Легендарный боец, естественно, уже устраивает жизнь после спорта. Карьера подходит к концу, об этом свидетельствует и поражение от американца Райана Бейдера уже в дебюте боя. Помимо тренировочной деятельности, Федор - председатель Наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств России. Также он интересуется политикой, был депутатом Белгородской областной Думы, доверенным лицом Владимира Путина в ходе президентских выборов 2018 года. Очевидно, что на этой стезе высшее образование просто необходимо. А Воронежский аграрный университет может заполучить в свои ряды настоящую звезду. За физподготовку спортсменов вуза, видимо, теперь можно не беспокоиться.

Короче, взаимная выгода очевидна. Рискуем предположить, что на собеседовании у Федора Емельяненко проблем не возникнет.