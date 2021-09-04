Воронежские власти дополнительно выделят районам области более 100 млн рублей на подготовку к зиме

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Губернатор Воронежской области принял решение дополнительно выделить более 100 млн рублей на подготовку к зиме 21 району области. Об этом сообщили в правительстве региона 3 сентября.

Деньги направят на ремонт котельных, закупку котлов и организацию резервного питания, а также проведение режимно-наладочных испытаний и замену труб на теплотрассах.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области, регион практически полностью подготовлен к предстоящему отопительному сезону: тепловые сети и котельные региона готовы на 91%, центральные тепловые пункты – на 96%, а плановый ремонт ветхих коммуникаций выполнили на 93%.

– До середины сентября в регионе полностью должны быть готовы к подаче тепла жилые дома и социальные объекты, – прокомментировал губернатор Александр Гусев

Деньги выделят Бобровскому, Богучарскому, Бутурлиновскому, Грибановскому, Калачеевскому, Каменскому, Кантемировскому, Каширскому, Лискинскому, Новоусманскому, Острогожскому, Ольховатскому, Павловскому, Петропавловскому, Поворинскому, Подгоренскому, Россошанскому, Семилукскому, Таловскому, Терновскому, Эртильскому районам.

Как пояснили в облправитльстве, на 100% готовность к осенне-зимнему периоду должна быть у всех муниципальных образований области не позднее 15 ноября.

На сегодняшний день полностью готовы объекты теплоснабжения к отопительному сезону в Нижнедевицком и Каширском районах. Еще в половине завершился ремонт теплотрасс, а во многих все котельные ждут старта. Отличными темпами идет заготовка угля – уже запасли 14 тыс. тонн, что составляет более 70% от необходимого объема. Работа по закупке топлива продолжается, она должна завершиться к середине октября. Ежегодно потребность региона в угле снижается благодаря строительству и модернизации котельных и переводу их на газ.

– Время для подготовки к новому отопительному сезону есть, и, несмотря на то, что Воронежская область в этом вопросе в передовиках, темпы работы нужно сохранить, а кое-кому даже повысить, – отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин. – Так, в Грибановском, Репьевском, Семилукском, Новоусманском, Панинском районах наблюдается некоторое отставание в подготовке теплосетей или котельных. В Воронеже на сегодняшний день недостаточно высокий процент готовности многоквартирных домов – 90%. Ответственные лица в местных администрациях проинформированы о необходимости соблюдения сроков, а мы будем контролировать ситуацию на региональном уровне. Еще один важный вопрос, который необходимо решить до старта отопительного периода, – наличие задолженностей муниципальных предприятий перед ресурсоснабжающими организациями. В этом году она снизилась почти на 70 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Всем предприятиям, имеющим такие задолженности, необходимо погасить их в кратчайшие сроки, о чем муниципалитеты также уведомлены.