Выходные в Воронеже: гастрофестиваль, день в Костенках, спортивный праздник

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ ИЗВЕСТНОЙ ПИАНИСТКИ

Открытие сезона в Воронежской филармонии вот уже который год не обходится без Элисо Вирсаладзе. 96-й симфонический сезон тоже стартует с гастролей известной пианистки. 3 и 4 сентября народная артистка СССР выступит вместе с Воронежским симфоническим оркестром.

Сезон откроется шедеврами мировой классики. В первой части вечера Элисо Вирсаладзе будет солировать в Концерте для фортепиано с оркестром №15 Моцарта. Как и все концерты композитора, он состоит из трех частей. В нем немало виртуозных трудностей, особенно в каденциях 1-й и 3-й частей, но все они подчинены яркому, искрящемуся образному началу.

Во второй части программы симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Вербицкого исполнит Девятую симфонию Шуберта. Критики характеризуют этот шубертовский опус как величественное произведение, выдержанное в героико-эпических тонах. При жизни автора симфония ни разу не исполнялась. Спустя 10 лет после смерти Шуберта ее открыл Роберт Шуман: в 1838 году он нашел партитуру симфонии среди бумаг брата композитора. 21 марта 1839 года «Большая» до-мажорная симфония, как ее принято называть, была впервые исполнена в Лейпциге оркестром Гевандхауза под управлением Феликса Мендельсона.

Начало концертов: 3 сентября в 19.00, 4 сентября в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

Музей-заповедник «Костенки» 4 сентября приглашает на праздник «Летний день», посвященный 30-летнему юбилею музея и перенесенный с 3 июля из-за коронавируса.

В зеленой зоне музея посетители смогут окунуться в атмосферу каменного века, созданную московскими реконструкторами. Оборудуют несколько интерактивных площадок: тир каменного века, место древнего очага, мастер-класс по изготовлению циновок, каменных стрел и других орудий палеолита. Гости смогут поучаствовать в подвижных играх на тему каменного века. Мероприятие в зеленой зоне продлится с 11.00 до 17.00.

Также в этот день вас ждут постоянные экскурсии и мастер-классы музея («Древние пейзажи Костенок», «Живопись каменного века», «По следам древних охотников»). Музей будет работать с 10.00 до 21.00, экскурсии будут проходить с 10.00 до 17.00.

При плохих погодных условиях «Летний день в Костенках» перенесут под крышу музея - в зал для занятий. Тогда запланированные мастер-классы отменят.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГАСТРОВИЛЛЬ

4 сентября с 10.00 до 18.00 в Центральном парке пройдет фестиваль «Дары земли воронежской». Местные фермеры и предприниматели представят свои продукты - от мяса и копченостей до молочной продукции и отборных овощей. Частью форум станет фестиваль «Гастровилль», на фудкорте пройдут мастер-классы по приготовлению вкусностей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОМАНДА МЕЧТЫ

4 сентября в Воронеже пройдет большой спортивный праздник для всей семьи «Команда мечты», который устраивает прославленный пловец Дмитрий Саутин.

В программе - общегородская зарядка с чемпионом, мастер-классы от титулованных тренеров и спортсменов. На празднике можно посоревноваться в спортивных играх и эстафетах с метанием колец, прыжками в длину, прохождением полосы препятствий. Пройдет товарищеский матч по дворовому футболу, соревнования по воркауту и фитнес-эстафета.

В празднике кроме Дмитрия Саутина примут участие чемпионака мира по стрельбе Елена Ткач, чемпион мира по боксу Александр Перевозчиков, абсолютный чемпион СССР по боксу Валерий Абаджян, двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 года по спортивной гимнастике Виктория Комова, чемпион мира по кикбоксингу Вадим Часовских и другие прославленные воронежские спортсмены.

На сцене выступят творческие коллективы и музыкальные группы. Праздник пройдет в Центре спорта Дмитрия Саутина на Переверткина, 5 (за СШОР №25).

ТЕАТР В КИНО

5 сентября в 19.00 в кинотеатре "Спартак" в рамках проекта "Театр в кино" покажут "Ромео и Джульетту" Королевского Лондонского театра. В параллельной Вселенной этот спектакль шел бы в Лондоне несколько недель, собирая полные залы и восторги зрителей. Но пандемия 2020-2021 годов сломала все планы и надежды на живые выступления, и вынудила режиссеров и актеров искать новые жанры. Радикально сокращенная версия великой шекспировской трагедии разыгрывается в опустевшем зале Литтлтон. Саймон Годвин использует для своего телеспектакля все помещения в здании и щедро заимствует у кинематографа крупные планы и другие выразительные приемы.

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ДЕНЕЖНАЯ ВЫСТАВКА

В художественном музее имени Крамского работает выставка «Время и деньги». Проект посвящен развитию способов защиты, транспортировки и пересчета денег с древних времен и до современности.

- Посетители увидят фотографии необычных приспособлений для хранения и транспортировки денег, смогут проследить эволюцию счетно-денежной техники, узнают, кто посоветовал Петру I наносить для защиты на монеты специальные насечки, когда появились бумажные деньги и цветные банкноты, какие средства защиты от подделки применяют сейчас и многое другое из жизни денег, - сообщили организаторы.

Выставка продлится до 19 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА КАРТИН О ВОЙНЕ

3 сентября в столице Черноземья откроется выставка «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны глазами художников». Проект представит в музее-диораме три десятка работ из фондов краеведческого музея. Живопись и графика созданы в 1940-1970-е годы художниками, чья жизнь и творчество тесно связаны с Воронежем и Воронежским краем.

- Среди них как известные в СССР и России мастера - Владимир Богаткин, Владимир Демидов, Василий Криворучко, так и малоизвестные за пределами Центрального Черноземья художники. Однако всех их объединяло стремление выразить художественными средствами подвиг и трагедию народов СССР в борьбе за существование перед лицом фашистской агрессии, - отметили организаторы. - Все произведения отражают состояние Воронежской области в годы Великой Отечественной войны: альбом иллюстраций Богаткина показывает разрушенный до основания город. Картины Демидова дополняют вид установившейся в ходе фашисткой оккупации разрухи региона. На картине Криворучко «Здесь прошла война» - ставшая для города символом военной эпохи Ротонда. Рисунки Легени, Розенберга и Жданова наглядно демонстрируют ситуацию на передовой на юге региона зимой 1942-1943 годов, показывая тяжелые бои за освобождение Воронежской области.

Выставку можно будет посетить до 31 октября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА ПРО БЕЛОГО БИМА

В здании Мещанской управы (ул Плехановская, 3) литературного музея работает выставка в честь 50-летия «Белого Бима Черное ухо». Исполняется полвека со дня выхода первого издания повести нашего земляка, писателя Гавриила Троепольского.

Выставка расскажет о начале творческого пути писателя, о годах, проведенных в Острогожске, где Гавриил Троепольский заведовал сортоиспытательным участком по зерновым культурам. А также о том, как формировался фонд Троепольского в библиотеке № 32, носящей имя писателя, как создавался школьный музей, посвященный писателю. Выставка будет работать до 7 октября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ ВОРОНЕЖА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Воронеж: вдоль и поперек». Проект представил на «антресолях» графику с видами Воронежа из собрания музея и частных коллекций. Около 40 работ известных художников-графиков нескольких поколений, выполненных в разных графических техниках. Выставка, посвященная 435-летию Воронежа, дает возможность увидеть, какими были знакомые всем дома, улицы и переулки в 50-90-е годы XX столетия. Среди работ цветные линогравюры 50-х годов Георгия Алексеева и Владимира Преснякова. В 1960-е годы Пресняков создает целую серию черно-белых линогравюр «Воронеж». Обращает на себя внимание и масштабная работа Масабиха Ахунова из серии «Воронеж в столетиях» - размером почти три метра в ширину, она состоит из нескольких составных частей. Заповедные места Воронежа с уже не существующими старыми зданиями и маленькими улочками нашли свое воплощение в серии акватинт 80-х годов Евгения Пошивалова. Его работы - своеобразная энциклопедия достопримечательностей Воронежа. Прекрасным образцом офортной техники являются работы Олега Турбина и Геннадия Грищенко, которые показывают самые узнаваемые виды города. Запечатлел уже современные виды Воронежа на своих линогравюрах художник-график Денис Булавинцев. Выставка продлится до 19 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В "КРАМСКОМ"

Художественный музей имени Крамского продолжает просветительскую программу, которую в учреждении проводят в рамках работы выставки «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980-х» (она показывает 45 работ живописи и графики из золотых фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». 5 сентября в 15.00 экскурсовод Надежда Малышева приглашает на лекцию «Волшебные миры Мая Митурича».