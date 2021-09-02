В «Газпром межрегионгаз Воронеж» подвели итоги конкурса «Надежный партнер»

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Благодарности партнерам компании вручил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Евгений Семынин.

В номинации «Теплоснабжающие организации» награды получили:

3 место – ООО "Районные тепловые сети" (Бобровский район);

2 место – АМКП "Теплосеть" (Аннинский район);

2 место – АМУП «Райтеплосеть» (Аннинский район);

1 место – ООО «УРЭП» (Хохольского района);

В номинации «Администрации муниципальных районов» победителями стали:

3 место – Администрация Бобровского муниципального района;

2 место – Администрация Аннинского муниципального района;

1 место – Администрация Хохольского муниципального района.

Отдельно было отмечено МКП «Воронежтеплосеть» – теплоснабжающие предприятие города Воронежа, занимающее значительную долю на воронежском рынке сбыта теплоэнергии, которое по итогам 2020-2021 гг. сумело обеспечить стабильный уровень показателей платежной дисциплины.

Также диплом «Стратегический партнер» получил крупнейший потребитель газа в области, производитель минеральных удобрений АО «Минудобрения» г. Россошь.

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Представители поставщика также наградили победителей в группе "Население", выехав к каждому участнику на дом.

Все мероприятия по награждению проходили в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«Реализуемый компанией проект направлен на укрепление партнерских отношений с потребителями энергоресурсов и налаживание платежной дисциплины. Заслуженные награды – это серьезная работа, профессионализм, ответственность. А для компаний участников победа в конкурсе – это еще и своеобразный статус надежности, неотъемлемая часть благоприятного имиджа. Это показатель сильного, заслуживающего доверие партнеров предприятия, работающего на региональном рынке», – отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Евгений Семынин.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» - компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром») и осуществляющая поставку природного газа всем категориям потребителей Воронежской области.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ»