«Власти в силах помочь»: как вытащить старый жилфонд из коммунального «болота»

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Коммунальных конфликтов в Воронеже не становится меньше. Этим летом вспыхнул очередной скандал, связанный с сомнительным отъемом домов у управляющих компаний «ПИК-Комфорт», которые обслуживают большую часть городских многоэтажек. Пока акулы рынка делят ежемесячные платежи, воронежское ЖКХ все глубже погружается в «болото»: старый жилфонд приходит в негодность, и есть сомнения, что найдется инвестор, готовый восстановить его без радикального увеличения сумм в квитанциях собственников. Есть ли выход из этого тупика?

Как в Воронеже разваливалось коммунальное хозяйство?

Начнем с предыстории. В начале августа 2021 года правоохранители приступили к проверке обстоятельств массового «ухода» 258 домов из управляющих компаний «ПИК-Комфорта». Судя по жалобам, многие собственники квартир понятия не имели, что по поводу судьбы их многоэтажек проводились общие собрания. А указанные в документах подписи и вовсе вызвали большие вопросы: речь может идти о «мертвых душах» в протоколах.

С тех пор, как городские власти перестали контролировать жилфонд и поручили заботу о пяти тысячах воронежских многоэтажек бизнесу, подобных историй было немало. Продажу шести муниципальных УК – Железнодорожного, Левобережного, Центрального, Советского, Ленинского и Коминтерновского районов объясняли тем, что частный инвестор станет гораздо охотнее и эффективнее вкладываться в УК, учитывая интересы населения. Но вышло все с точностью до наоборот.

В конце 2009 года была основана саморегулируемая организация «Воронежская коммунальная палата» (ВКП), объединившая крупнейшие воронежские УК, контролирующие 60% рынка. На первых порах она действовала под контролем руководства Воронежской области. Но в 2012 году ситуация изменилась:управляющие организации палаты сделали ловкий маневр – зарегистрировали новые юридические лица с теми же названиями, но в других городах, чтобы избавиться от долгов перед ресурсовиками. Благосклонность областных властей сменилась на гнев. Впрочем, уголовное дело о пропаже 500 млн рублей коммунальных платежей так завершилось ничем. Формально «Воронежская коммунальная палата» перестала существовать, но УК контролировали те же самые люди. При этом городское ЖКХ превратилось в «черную дыру»: на поток была поставлена подделка протоколов собраний, дома не обслуживались годами, росли долги перед ресурсоснабжающими организациями за воду, свет и тепло.

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Даже при полном единодушии собственников вывести дом из-под контроля ВКП было чрезвычайно трудно. Но в 2018 году в сфере ЖКХ Воронежа произошли изменения. УК были проданыпринадлежащей олигарху Сергею Гордееву группе компаний «ПИК-Комфорт», представленной в полутора десятках регионов. Сегодня в нее входят 24 воронежских «управляшки», контролирующие больше половины городских многоэтажек. Естественно, новые владельцы заявляли о том, что будут работать принципиально иначе, но прошло три года, а жалобы от горожан продолжают поступать.

Как показала практика, часто в управляющих компаниях не замечают не только обращения жильцов, но и не исполняют решения контролирующих органов. Не раз с такими проблемами обращались горожане к руководителю Центра защиты прав граждан Артему Рымарю.

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История одного гетто

Пока разные хозяева делят «коммунальный пирог», жилфонд продолжает ветшать. Показательный пример – построенные в 60-е годы прошлого столетия пятиэтажки для УК «РЭК Центральный» на улице Березовая роща. Не надо быть специалистом, чтобы понять очевидное: это всего лишь балласт. Не удивительно, что с каждым годом они становятся все меньше пригодны для жизни. В приемную депутата Воронежской городской Думы Артема Рымаря за помощью в решении коммунальных проблем ежедневно обращаются жители округа. И они рассказывают, что происходит в том или ином доме.

Так, в Доме детства и юношества, который расположен в многоэтажке № 27, нескольку раз в неделю происходят фекальные потопы – зловонная жижа, льющаяся из унитаза, по щиколотку затапливает помещение. Регулярного течет канализация в подвале дома № 56. Последствия – плесень и нестерпимая вонь.

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– В здании расположен детский сад. В июле родители воспитанников сообщили мне, что детей искусали расплодившиеся в подвале блохи. Для наведения порядка я подключился к решениюэтого вопроса и учреждение временно закрыли на санитарную обработку и для проведения ремонтно-восстановительных работ канализационной сети МКД, а ребят распределили по соседним садам. Кроме того, после моего обращения к мэру города о выделении дополнительных денежных средств учреждению с целью проведения работ по устранению последствий коммунальной аварии, было доведено дополнительное финансирование в размере 160 тысяч рублей, – поделился Артем Рымарь.

Затем парламентарию жильцы дома № 2пожаловались, что в одном из стояков уже полтора месяца нет горячей воды. Не решается коммунальщиками и извечная проблема микрорайона – сухие деревья, которые грозят упасть на людей и автомобили, порвать провода. А если после сильного ветра сухостой валится, то стволы и ветки месяцами лежат во дворах – убирать их также не спешат.

Парламентарий поделился, что каждое заявление жителей он изучает детально, при необходимости направляет депутатский запрос в надзорные органы – Государственную жилищную инспекцию Воронежской области, прокуратуру. Однако, часто УК игнорируют даже решения контролирующих органов.

– Например, еще в январе текущего года ГЖИ вынесла предписание и обязала управляющую компанию провести текущий ремонт в подъездах дома № 16 до 30 апреля 2021 года. К началу мая работы даже не начались. К ремонту приступили только после моего повторного письма в ГЖИ о понуждении УК к выполнению ранее выданного предписания, – рассказал Артем Рымарь.

Подобных примеров достаточно во всех районах Воронежа. В конце июля стало понятно, чем такой подход к работе может обернуться для всего города, – в мэрии сообщили, что «ПИК-Комфорт» может сорвать отопительный сезон: управляющие организации не спешат оформлять паспорта готовности.

Кто и за чей счет будет восстанавливать коммунальные сети?

Впрочем, считает депутат Госдумы, проблема здесь куда больше, чем привычное разгильдяйство.

– Представьте, что старый жилфонд перешел под управление эффективных УК с компетентными, законопослушными руководителями и штатом, укомплектованным профессиональными сотрудниками, – предложил Артем Рымарь, – Чтобы привести дома в порядок, понадобится поднять плату по первой строке до 30-40 рублей. Это вызовет социальный взрыв.

Всем известно, что функция бизнеса – получать прибыль, а это значит, что любые инвестиции в коммунальную сферу в конечном итоге лягут на самих горожан, как это было с «Воронежтеплосетью». Муниципальное предприятие годами недополучало плату от УК Воронежской коммунальной палаты. В итоге котельные и теплопроводы оказались в плачевном состоянии, а долги за газ приводили к массовым отключениям горячей воды. Чтобы реанимировать тепловое хозяйство, его в 2019 году передали в концессию «Квадре» на 15 лет. Но на каких условиях? По соглашению, каждый год до 2022 тарифы растут на 2,5 процентных пункта выше инфляции. Но даже если она оказывается низкой, коммунальная плата для горожан увеличивается минимум на 6,5%.

Дальше — мягче: в 2023 году речь будет идти об одном дополнительном процентном пункте, а затем подорожание будет соответствовать индексу потребительских цен. При этом минимум остается: для 2023 года он составляет 5%, а затем — 4%. Нетрудно посчитать, что даже при нулевой инфляции за первые пять лет концессии тариф вырастает по крайней мере на 32%, а за все 15 — на 90%.Но в случае с обслуживанием жилья подобный механизм повторить не удастся.

– Напомню, что повышение платы возможно только по решению общего собрания. Жильцы на это никогда не пойдут. Ведь они и так выкладывают большие деньги из-за высоких потерь тепла, воды и т.д. Городское ЖКХ годами грабили при попустительстве власти. Считаю, что у нее нет морального права перекладывать эти потери на плечи самих горожан, – высказал свою позицию Артем Рымарь.

Часть платы за текущий капремонт нужно компенсировать

– Без повышения платы собранных денег не будет хватать на обслуживание – материалы сегодня дорожают, а требования к УК остаются теми же – в итоге можно разориться на штрафах. Считаю, что единственный возможный выход – это компенсировать часть платы за текущий ремонт и содержание жилья из муниципального бюджета.Механизм в этом случае простой. Управляющая компания собирает минимальную плату с жителей, а недостающую сумму до установленного тарифа компенсирует муниципалитет. В таком случае дома будут находиться в отличном состоянии, дворы подметаться и благоустраиваться, – пояснил Артем Рымарь.

Хотя по словам парламентария, этот путь тоже не из легких. Нищую городскую казну – ее доходы за 2021 равняются 22,4 млрд рублей – невозможно даже сравнивать с бюджетом столицы. ВВоронеже не хватает денег на реформу общественного транспорта, полноценное благоустройство окраин и многие другие жизненно важные направления. Тем не менее прецеденты есть: с 2020 года муниципальный бюджет наряду с областным субсидирует капитальный ремонт. Почему же таким же образом не субсидировать ремонт текущий? Похоже, что других вариантов просто не остается.