«Единая Россия» опубликовала народную программу

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Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны.

В раздел «Благополучие людей» входит несколько блоков:

«Хорошая работа – достаток в доме»,

«Крепкая семья»,

«Здоровье человека»,

«Забота о каждом нуждающемся»,

«Современное образование и передовая наука»,

«Удобная и комфортная жизнь»,

«Экология для жизни»,

«Государство для человека».

В частности, в блоке «Крепкая семья» партия ставит перед собой задачу существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми. Предлагается создание в России такой системы поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей.

Блок «Здоровье человека» посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства. Для этого «Единая Россия» намерена обеспечить 100% доступность первичного звена здравоохранения; разработать и реализовать общероссийский стандарт первичной медпомощи, в основу которого ляжет принцип «в центре внимания – человек, сбережение его здоровья»; разработать и реализовать адресную программу по модернизации станций скорой помощи; расширить программы профилактики и т.д.

Во второй раздел – «Сильная Россия» вошли такие темы, как:

«Экономика развития»,

«Развитие села»,

«Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны»,

«Культура, история, традиции»,

«Гражданская солидарность и молодежная политика»,

«Внешняя и оборонная политика».

«Единая Россия» намерена, в частности, обеспечить усиление конкурентных позиций российской промышленности; обеспечить переход крупнейших предприятий на наилучшие технологии; обеспечить развитие университетского технологического предпринимательства, а также открытие в лучших университетах стартап-студий совместно с предпринимателями; ввести мораторий на плановые проверки субъектов малого бизнеса в 2022 году и реализовать другие инициативы.

В блоке «Развитие села» идет речь об отечественном агропромышленном комплексе. Дальнейшее развитие которого должно быть тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей на селе, формированием современной социальной инфраструктуры.

«Единая Россия» предлагает: обеспечить совместно с компаниями АПК развитие современных сельскохозяйственных технологий и аграрной науки; стимулировать производство; обеспечить поддержку малого и среднего предпринимательства; создать единый федеральный центр поддержки фермеров; повысить роль местного самоуправления; продлить срок действия программы льготного сельского ипотечного кредитования, упростить условия выдачи ипотеки на строительство дома и приобретение земельного участка и ряд других мер.

Комментируя принятие народной программы «Единой России», член Президиума Генерального совета партии, секретарь Воронежского регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской Облдумы Владимир Нетёсов отметил, что жители региона ответственно подошли к участию в формировании программного документа крупнейшей политической силы нашей страны.

«В народную программу партии воронежцы подали более 25 тысяч наказов и пожеланий. В основном они касались образования, здравоохранения, а также развития села и агропромышленного комплекса. При этом наказы представляли собой не просто указания на те или иные задачи, которые необходимо выполнить. Жители области предлагали конкретные решения. Уверен, что эти данные помогут нам составить точный, адресный план действий, нацеленный на развитие социальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях области. Наша задача – синхронизировать их с партийными проектами и федеральными программами, которые дают возможность постоянно повышать качество жизни граждан», - подчеркнул Владимир Нетёсов.

Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления.