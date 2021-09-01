Депутат гордумы Андрей Зачупейко поздравил с Днем знаний педагогов и учеников воронежской школы №13

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Сегодня, 1 сентября, свои двери для учеников распахнули 120 школ Воронежа. 115 тысяч мальчишек и девчонок после летних каникул сядут за парты. В школе №13 первый звонок прозвучал для 163 первоклассников. Поздравить педагогов и учеников с началом нового учебного года приехал депутат Воронежской городской Думы Андрей Зачупейко.

Из-за непростой ситуации с заболеванием коронавирусом торжественная линейка в честь Дня знаний здесь, как и в других городских школах, прошла с ограничениями. Ее смогли посетить ученики первых, девятых и одиннадцатых классов. Почетными гостями стали и родители первоклашек.

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Для первоклассников первый учебный год всегда самый важный. От того, как он сложится, чем будет наполнен, какие эмоции принесет, зависит многое. Но у них впереди насыщенная школьная жизнь. Не менее ответственный этот год и для выпускников. В 11 классе школы №13 учатся 47 ребят. И им предстоит хорошо подготовиться и успешно сдать ЕГЭ. А для этого в образовательном учреждении есть возможности, в том числе технические. Школа включена в программу «Цифровая среда». Поэтому техника в классах регулярно обновляется. Перед новым учебным годом завершили оборудование двух компьютерных классов. Сумма вложений в модернизацию составила четыре миллиона рублей

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– Техника – это хорошо, но кадры решают все. Учитель должен много работать и совершенствовать свои знания, чтобы быть настоящим наставником для ребят, – сказал директор МБОУ СОШ с УИОП №13 Сергей Ткаченко на линейке.

Этим утром в адрес детей и педагогов прозвучало много теплых слов. В свою очередь поздравил их с Днем знаний и депутат Воронежской городской Думы Андрей Зачупейко.

– Я считаю, что школе очень важно развиваться в направлении повышения качества обучения. От образования зависит будущее страны. Но и материально надо помогать, да и школы должны участвовать в программах для развития учреждения, отметил парламентарий.

Евгения Фролова