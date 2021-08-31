Как строятся комфортные города и села

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1 сентября в новоусманском микрорайоне Ольха новая школа сможет принять 1101 ученика. Учреждение построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По соседству, к слову, уже стоит современный детский сад - его открыли еще в 2019 году. А через год местные жители будут принимать спорткомплекс с плавательным бассейном.

В столь масштабных социальных проектах важно не допустить «заморозки» или необоснованной задержки строительства. В рамках депутатской деятельности ход работ контролировал Аркадий Пономарев. Член нижней палаты парламента как в селах, так и в Воронеже, на его избирательном округе, прорабатывает вопросы развития инфраструктуры для людей.

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- Первоочередным критерием эффективности вложения бюджетных денег в регионы должна стать не сумма или статья бюджета, а конкретный результат, конкретные изменения к лучшему качеству жизни воронежцев, - считает депутат Госдумы Аркадий Пономарев.

Поликлиника для Новой Усмани

Население Новой Усмани почти за полвека выросло с 50 тысяч человек до чуть более 90 тысяч. Разумеется, нагрузка на объекты здравоохранения увеличилась, и расширение местной поликлиники стало жизненной необходимостью.

- За преображение и расширение поликлиники ратовали практически все: и департамент здравоохранения, и местные власти, и сами новоусманцы, - рассказал Аркадий Пономарев. - То, что решение о строительстве нового корпуса было принято, - это отличный пример командной работы. Нам удалось добиться консолидированного финансирования проекта - подключились и область, и федеральный центр. Жителям Новой Усмани осталось подождать совсем немного - строительство завершится в следующем году.

В 2021-м на строительство нового корпуса поликлиники, рассчитанного на 300 посещений в смену, выделено 360 миллионов рублей. В следующем году власти вложат еще столько же. По плану новое здание будет соединено со старым с помощью крытого перехода. Реконструкция старого здания также идет полным ходом: отремонтирована крыша, системы отопления и вентиляции. Предстоит ремонт больничных палат, вестибюля, оперблока и детского отделения.

Детсад для Каширы

В этом году в селе Каширское Воронежской области открыли культурно-досуговый центр с мультимедийным оборудованием, студией звукозаписи и хореографическим залом. Зрительный зал рассчитан на 248 мест. В центре уже сейчас занимаются 20 кружков, их посещают около 400 человек.

Подарком для селян стал и новый корпус районной больницы - здание стационара. Финансирования проекта удалось добиться при непосредственной поддержке Аркадия Пономарева. С вводом в эксплуатацию нового корпуса появятся и новые возможности в диагностике и лечении: уже завезено и подключено оборудование для рентгена, фиброгастроскопии, колоноскопии и проведения эндоскопических операций.

В областную адресную инвестиционную программу на 2021 год удалось включить и строительство пристройки к Боевской средней школе Каширского района - там организуют детсад на 70 мест.

Стоимость объекта составляет около 87 млн рублей.

Школа для Воронежа

Началось строительство пристройки к средней школе №77 в микрорайоне Масловка в рамках областной адресной инвестиционной программы. Реализацию проекта поддержал депутат Госдумы Аркадий Пономарев.

Сегодня в учреждении обучается 860 человек, при этом оно рассчитано всего на 400 учеников. Школа, работая в две смены, перегружена более чем в два раза. За учебным учреждением закреплены микрорайон Масловка, село Таврово, поселок Буденный, совхоз «Зареченский» и одиннадцать расположенных близ Масловки СНТ. В школе невозможно качественно организовать образование. Выходом из сложившейся ситуации станет строительство пристройки за 281,6 млн рублей.

В сентябре ожидается открытие еще двух долгожданных объектов, которые находятся в зоне депутатского надзора: детского сада (ул. Артамонова, 38/3) и ФОК по спортивной гимнастике (Ленинский проспект, 93в).

КСТАТИ

Аркадий Пономарев активно занимается инфраструктурными проектами для сельских жителей и жителей города Воронежа - образовательными, медицинскими и культурно-досуговыми. Подробно об этой работе расскажет наша карта дел.

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В ТЕМУ

Разве Госдума - не законодательный орган?

Читатели часто обращаются к нам: «Почему вопросами местного уровня, например строительством школ, ремонтом поликлиники или благоустройством парков, занимаются депутаты Госдумы? Разве они должны не законы разрабатывать?» Действительно, Государственная Дума - законодательный орган власти. Но вместе с тем еще и представительный. Члены нижней палаты Федерального Собрания призваны защищать интересы региона, от которого были избраны.

Большинство социальных объектов в нашей стране возводят или реконструируют с помощью федеральных средств. Деньги выделяют по национальным проектам, например «Здравоохранение», «Культура», «Образование», или в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Депутат должен доказать необходимость и буквально требовать финансирование именно в социальную инфраструктуру Воронежской области.

Олег ИВАНОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пономарева Аркадия Николаевича