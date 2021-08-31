Реальность и популизм

Принятие народной программы «Единой России», по сути, завершило «программный» этап в предвыборной кампании политических партий. Документы приняты, каждый избиратель может выбрать, чьи предложения ему больше по душе. Так что же предлагают участники выборов населению – прежде всего, в социальном плане?

Так, партия парламентского большинства особо прорабатывает вопросы, например, поэтапного роста заработной платы, поддержки семей с детьми – в том числе, малообеспеченных. Планируется расширение возможностей для использования маткапитала и субсидий для многодетных семей, создание многофункциональных центров поддержки беременных, матерей-одиночек и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Большой блок вопросов посвящен развитию здравоохранения. Здесь, в частности, отражены перспективы по обеспечению 100-процентной доступности первичного звена оказания медпомощи, усовершенствованию системы обязательного медицинского страхования, развитию санитарной авиации и реконструкции станций скорой помощи в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, дополнительные деньги предполагается выделять на приобретение учреждениям здравоохранения спецтранспорта и на оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием. Профосмотры и диспансеризация, разработка спецпрограммы для людей старшего возраста, развитие сельской медицины, IT-технологий и электронного документооборота – все это планирует «Единая Россия» внедрить в отрасль здравоохранения.

Не менее крупный блок в программе партии отведен развитию образования. Здесь – 100-процентное обеспечение дошкольников местами в детсадах, строительство до 2024 г. в стране не менее 1300 школ и закупка не менее 4 тыс. школьных автобусов, а также поддержка педагогических и родительских инициатив по функционированию школ, плюс – снижение бюрократической нагрузки на учителей.

По направлению высшего образования, кроме сугубо материальной помощи вузам, – поддержка инициатив молодых исследователей, прорывное развитие научных школ, возрождение отечественного приборостроения, и многое иное.

Кроме того, в программе «Единой России» – повышение качества социальных услуг для инвалидов, расширение лекарственного обеспечения для малообеспеченных и социально уязвимых групп, обеспечение полного охвата нуждающихся системой долговременного ухода на дому и в интернатах. Предусмотрели в документе и возможности для беззаявительного назначения дополнительных надбавок к пенсии отдельным категориям граждан, расширение программ волонтерской помощи, а также трудоустройства пенсионеров. Приемные и опекунские семьи, доступная среда для инвалидов, закупка средств реабилитации – вот еще отнюдь не полный перечень того, что вошло в итоговую народную программу «Единой России».

Как отметил секретарь реготделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, жители Воронежской области проявили большой интерес к формированию народной программы «Единой России».

– Региональное отделение партии собрало более 25 тысяч наказов, – пояснил он. – Собранные данные помогут нам оперативно составить «дорожную карту» – с подключением партийных проектов и федеральных программ, а также грантовых проектов различного уровня, нацеленных на развитие социальной инфраструктуры в городах и селах. Народная программа «Единой России» – это гарантия того, что все обещания партии будут реалистичными, а их исполнение принесет гражданам реальную пользу, о чем было сказано Президентом Владимиром Путиным.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко особо остановился на социальных аспектах народной программы партии.

– Проделана большая работа. Все идеи систематизированы. Магистральное направление – забота и защита человека, его благополучие в самых разных аспектах жизни, а в центре внимания – семья и помощь многодетным. Россия – социальное государство. Из этого в своей работе и будем исходить, – подчеркнул парламентарий.

По словам политолога, доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Романа Савенкова, народная программа демонстрирует избирателям понимание партией «болевых» точек общества, предлагает конструктивный способ их преодоления и четкий план приоритетов будущей законотворческой работы.

– Вовлечение избирателей в «написание» программы обозначило главные социальные потребности граждан. Требование Владимира Путина реализовать не только меры соцподдержки, но и запускать проекты инфраструктурного развития демонстрирует стратегический подход и убеждает в выполнимости партийных обещаний, – резюмировал эксперт.

Впрочем, считать, что социальными проблемами россиян в целом и воронежцев в частности озаботились только единороссы, было бы неправильно. У КПРФ, например, этим вопросам также посвящен серьезный блок программы, напоминающей, по сути, манифест откуда-то из начала прошлого века. Так, коммунисты предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 25 тыс. руб. в месяц, обеспечить бесплатность и высокое качество образования и медицины, снизить до 10% от совокупного дохода семьи максимальный платеж за жилищно-коммунальные услуги, отменить пенсионную реформу, принять закон о «детях войны», и т. д. При этом за счет каких ресурсов будут проводиться столь кардинальные изменения в случае прихода партии к власти, в ее программе не говорится.

Схожие лозунги – и в аналогичном документе «эсеров». Обновленная партия «Справедливая Россия – За Правду» (СРЗП) предлагает повысить МРОТ, а также пенсии уже до 31 тыс. руб./мес., увеличить до 14% ВВП суммарные расходы на образование и здравоохранение, обязать государство оплачивать стоимость лекарств, превышающую 10% от дохода пациента, освободить от налогов семьи с детьми (то есть, практически все семьи в России) и повысить стипендии студентам до прожиточного минимума (то есть, до той же 31 тыс. руб./мес.). СРЗП также обещает в случае прихода к власти отменить повышение пенсионного возраста, а также ЕГЭ, вернуть индексацию пенсий всем пенсионерам, а сгоревшие в 90-х вклады в Сбербанке – всем россиянам.

Много громких обещаний – и в программе ЛДПР. Либерал-демократы, также эксплуатируя тему отмены пенсионной реформы, добавляют бесплатную землю многодетным семьям с бесплатным же подводом дорог, газа, электричества и водоснабжения, повышение МРОТ до 20 тыс. руб. в месяц (скромно по сравнению с коллегами по оппозиционному блоку), увеличение пенсий до трехкратного размера прожиточного минимума, а также освобождение от налогов тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. руб. в месяц.

Это – данные только по парламентским партиям. Много «новаций» в социальной сфере есть и у иных участников кампании-2021. При этом экономический расчет предвыборных обещаний просматривается, мягко скажем, отнюдь не у всех.

Иван Надвоицкий