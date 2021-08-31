Мэр Воронежа потребовал не оставлять автобусы во дворах и вовремя дезинфицировать их

На оперативном совещании с перевозчиками обсудили немало острых тем. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин провел оперативное совещание с перевозчиками. В нем участвовали представители всех транспортных предприятий, а также профильного подразделения администрации.

Мэр в своем выступлении особое внимание уделил соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия в транспорте, вопросам безопасности, в частности, ежедневному предрейсовому осмотру техники.

– Вы должны понимать, что это первоочередные вопросы, последние события свидетельствуют о серьезных недостатках вашей работы. Вы в первую очередь должны думать о безопасности и благополучии наших пассажиров и направить на это все силы, – отметил Вадим Кстенин. – В нашем регионе продолжает действовать режим ограничений, связанный с эпидемиологической обстановкой. При этом мы видим, что масочный режим в общественном транспорте соблюдается далеко не всегда. Водители сами подают дурной пример пассажирам. Транспорт остается одной из отраслей, сопутствующей росту заболеваемости. Чтобы эту ситуацию переломить, все ограничения нужно исполнять в безоговорочном порядке.

Мэр поручил перевозчикам усилить контроль проведения дезинфекции автобусов и троллейбусов. Также Вадим Кстенин потребовал организовать системную работу с водителями и сотрудниками автопредприятий для обеспечения постоянного соблюдения масочного режима ими самими и их пассажирами.

Отдельно в ходе рабочей встречи был рассмотрен вопрос транспортной безопасности. Заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров напомнил основные ее требования:

– Весь маршрутный транспорт должен быть оборудован системами видеофиксации дорожной ситуации, кабины водителя и путей прохода в салон. Всем перевозчикам уже предписано в ближайшее время привести системы видеонаблюдения в соответствие законодательству и предоставить в адрес управления отчет об этом.

Максим Захаров напомнил требования к системам видеонаблюдения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, что в не самых современных воронежских автобусах установлены только видеорегистраторы, что не соответствует современным требованиям транспортной безопасности.

Перевозчики со своей стороны, ссылаясь на низкую стоимость проезда и свое плохое материальное положение, выразили серьезную озабоченность необходимостью приобретения и установки новых комплексов. По их словам, в пересчете на количество единиц транспорта – это очень большие суммы.

Вадим Кстенин заявил, что требования транспортной безопасности обязательны для исполнения. А расходы в части систем видеонаблюдения ни в коем случае не будут перекладывать на плечи пассажиров. Не ударят они и по экономическому положению перевозчиков, поскольку будут компенсированы. Мэр поручил профильному подразделению администрации совместно с областным департаментом промышленности и транспорта и перевозчиками определить параметры оборудования.

– В сжатые сроки проработайте совместно этот вопрос, чтобы были четко определены технические параметры систем, где они должны устанавливаться, где производиться, – поставил задачу Вадим Кстенин. - Как определите – работайте с производителями. Нужно понять объемы и темпы поставок, чтобы автобусы могли оснащаться новым оборудованием одновременно, а перевозчики после его установки могли рассчитывать на компенсацию из областного бюджета.

Кроме того, мэр поручил взять на особый контроль подготовку и согласование паспортов антитеррористической безопасности транспортных баз и прекратить стихийные стоянки маршруток вне их, в частности, во дворах жилых домов. Представители управления транспорта доложили главе, что с 2020 по 2021 годы в ходе рейдов обнаружили 269 подобных нарушений. Материалы по всем таким случаям направляют в межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для привлечения юридических лиц к административной ответственности.

– Весь подвижной состав должен ночью стоять на охраняемой территории, - подчеркнул Вадим Кстенин. - Категорически запретите своим сотрудникам оставлять автобусы во дворах и на улицах. Контроль за этим тоже будет усилен, количество штрафов будет расти. Вопрос стоит вплоть до того, чтобы отработать механизмы отзыва лицензии на перевозки у транспортных предприятий, допускающих неоднократные нарушения как условий контрактов, так и требований транспортной и эпидемиологической безопасности.

Вадим Кстенин: "Весь подвижной состав должен ночью стоять на охраняемой территории". Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Также от перевозчиков потребовали обеспечить проведение регулярных предрейсовых осмотров общественного транспорта, провести дополнительную проверку наличия и исправности огнетушителей.

В связи с окончанием действия разрешения на выход на маршруты автобусов, не отвечающих требованиям контрактов (к примеру, отработавших максимальный срок эксплуатации), информацию о фактах их использования на линии также будут направлять в надзорное ведомство. При этом сотрудники МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» будут проводить проверки и изымать карты маршрута у водителей, перевозящих пассажиров на таком транспорте.

На оперативном совещании также были рассмотрены и вопросы, касающиеся соблюдения сводного расписания и организации движения по выделенным полосам. По ним с транспортными предприятиями будет организована дополнительная работа.