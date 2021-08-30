Загадочная история: как жительницу Воронежа выдали замуж за студента из Вьетнама, пока она была в психдиспансере

Женщину "расписали" с иностранцем по утерянному паспорту, пока она была в психоневрологическом диспансере. Оттуда невозможно отлучиться ни на минуту

Потеря паспорта несколько лет назад вылилась для Людмилы Б. из Воронежа в мытарства, которые длятся вот уже полгода. Оказалось, что она в одночасье стала женой молодого студента-вьетнамца, которого еще и записали отцом ее новорожденного ребенка. Добиться в суде развода ей все-таки удалось, а вот лишить новоиспеченного мужа отцовства еще предстоит. Впрочем, если бы не сынишка, Людмила еще не скоро бы узнала, что официально не свободная женщина.

Без меня меня женили…

В 2016-м Людмилу положили на лечение в областной психоневрологический диспансер, а еще раньше она потеряла паспорт, который впоследствии пришлось восстанавливать. Как рассказала сама женщина, в больницу она попала уже без документов, по ксерокопиям, поскольку стояла в медучреждении на учете. Пройдя курс лечения, она вернулась к обычной жизни, встретила мужчину – Сергея, они начали жить вместе. В марте 2021 года у пары родился долгожданный малыш. Проблемы начались сразу же после роддома, когда потребовалось получить свидетельство о рождении.

- Я пришла в ЗАГС. Поскольку мы с Сергеем пока не расписаны, решила поставить в графе отцовство в документе прочерк. А мне сотрудница говорит: «Какой прочерк? Вы замужем официально». Оказалось, что у меня оформлен брак с каким-то иностранцем, я об этом ничего не знаю, и ребенка надо записывать на него автоматически, - пояснила Людмила.

После этого она обратилась к адвокату. Тот посоветовал согласиться.

- Если бы она не взяла свидетельство о рождении в течение 14 дней, это бы расценивалось как действия, направленные против интересов ребенка. Закон есть закон. Людмилу бы привлекли к ответственности. А за то, что без ее ведома расписали с иностранцем, сотрудники ЗАГСа не в ответе. Чтобы брак аннулировать, мы подали заявление в Центральный райсуд - и вот в июле добились положительного результата, - рассказал адвокат Роман Раков.

Как 25-летний вьетнамец стал мужем русской?

Получив свидетельство о рождении сына, Людмила узнала, что ее фиктивного супруга зовут Чан Вьет Фыонг и он из Вьетнама. Российского гражданства у парня нет. По словам Романа Ракова, они тут же заявили в полицию и там уже стали выяснять, кто этот молодой человек и как мог быть оформлен брак.

Сотрудники отдела дознания Центрального района провели проверку и нашли «мужа». Он оказался 25-летним парнем, учится в аспирантуре ВГТУ. А почерковедческая экспертиза показала, что подпись в акте гражданского состояния в ЗАГСе Ленинского района, где состоялось липовое торжество, принадлежит не Людмиле, а неизвестной женщине.

- Содействие правоохранителей во многом помогло ускорить процесс расторжения брака в суде. Чана Вьет Фыонга нашли, он выступал в роли ответчика. Произвел впечатление очень умного молодого человека. Во время заседания Людмилу он не узнал. Сказал, что с ним в ЗАГСе была другая женщина. И пояснил: ему требовалось получить российское гражданство, чтобы остаться в Воронеже, поэтому «невесту» ему нашли через брачное агентство, - рассказал Роман Раков.

И к ответственности не привлечешь, и проблемы остаются

Однако и сам вьетнамский «муж», и злоумышленница, которая выступила в роли «невесты» и расписалась по паспорту Людмилы, наказания избежали. В действиях студента не нашли состава преступления, а даму не удалось вычислить (может, ее и не искали). Уголовное дело в ее отношении правоохранители не возбудили из-за истечения срока давности.

- Там речь идет о статьях 327 и 325 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов и похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок). Но срок давности по ним составляет два года, а уже прошло три, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По словам адвоката, его клиентка претензий к фиктивному мужу не имеет. Но ее мытарства на аннулировании брака, к сожалению, не закончились. Теперь предстоит новый судебный процесс - по поводу аннулирования отцовства. К сожалению, в свидетельстве полугодовалого малыша так и значится папой некий вьетнамский Чан Вьет Фыонг. И проблемы как раз у маленького Вьетовича, а не у студента, который хотел незаконно получить российское гражданство. Малыша даже прописать в квартире без разрешения липового мужа нельзя, не говоря уже о получении пособий от государства.

По словам адвокатов, в этой ситуации хорошо бы проверить и брачное агентство, которое помогает иностранцам таким образом получить российские паспорта. Вполне вероятно, что силовики в действии руководства таких организаций нашли бы не одну статью Уголовного кодекса. Показательные примеры в Воронеже есть. Не так давно появилось видео, как вьетнамец сорвался с высоты, когда пытался по простыням вылезти через окно, убегая от ФСБ.

Как рассказали силовики, на кадрах был индивидуальный предприниматель по имени Тхай Ван Май, проживающий в нашем городе и имеющий вид на жительство в России. Он и проректор по международным связям Автомобильно-транспортного института Николай Молодцов, прикрываясь международным студенческим обменом, разработали преступную схему. С июня 2017-го по апрель 2018 года они позволяли иностранцам приезжать в Воронеж по студенческой визе, а потом заключали им «фиктивные» браки с гражданами России. И вьетнамца, и нашего соотечественника вычислили правоохранители, не так давно их настигло правосудие – им вынесли приговоры за организацию незаконной миграции по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.