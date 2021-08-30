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Общество30 августа 2021 16:25

Игорь Маковский принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения

Сегодня в Белгороде состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) под руководством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака
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Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский

Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский

Участие в совещании приняли первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, руководители региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения Центрального федерального округа (ЦФО).

В рамках федерального штаба были подведены промежуточные итоги подготовки субъектов электроэнергетики ЦФО к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Филиалами «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», осуществляющими деятельность на территории ЦФО, мероприятия по подготовке к прохождению предстоящего отопительного сезона выполняются в запланированные сроки.

К проведению аварийно-восстановительных работ в филиалах «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье» подготовлено 1977 бригад, 7264 человек ремонтного персонала, 1576 единиц спецтехники, 1415 резервных источников питания совокупной мощностью 53 МВт. На реализацию программы технического обслуживания и ремонта в 2021 году направлено 7 823 млн рублей, что на 3 % больше, чем в 2020-м.

Как отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, полноценное выполнение ремонтной программы является основой надежной работы сетей в период зимнего максимума.

«В осенние и зимние месяцы, когда свет и тепло крайне необходимы, нагрузка на сетевой комплекс возрастает в разы. Главная задача энергетиков – определить все возможные риски, чтобы они не повлияли на качество и надежность электроснабжения. Причем это касается как ключевых подстанций, так и малых питающих центров в отдаленных селах и хуторах: надежное электроснабжение должно быть одинаково доступно всем».

БИЗНЕС-ПРЕСС