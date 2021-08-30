На кого учиться в Воронеже, чтобы преуспеть

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В июле в Воронежской области аналитики сайта по поиску работы hh.ru опубликовали три вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей. Одна из них - генеральный директор компании по продаже геймерских кресел. Вторая - агент по реализации недвижимости в ОАЭ. Заманчивые предложения? Но, согласитесь, они кажутся... фантастическими. Их авторы, к слову, до сих пор находятся в поиске.

А вот третье объявление: «Ищем надежных инженеров-проектировщиков». Судя по предполагаемым обязанностям, трудиться придется немало - разрабатывать проекты автомобильных дорог. Однако и заработок более чем достойный. Сегодня это место уже занято.

На рынке труда Воронежской области стабильно происходит круговорот так называемых «продажников», но тенденции последних лет - вновь востребованы инженеры, технологи, архитекторы. Пусть не каждому будут платить полмиллиона, но это те вакансии, которые обеспечат даже начинающим соискателям стабильный профессиональный рост в будущем и хороший достаток.

Нужен реальный продукт

В областном Доме журналистов прошел круглый стол «Рынок труда после пандемии и цифровизации: на кого учиться, чтобы преуспеть». Основатель одной из крупнейших компаний региона «Молвест» Аркадий Пономарев отметил во время беседы, что рост и развитие реального сектора экономики - за создателями технических и технологических процессов.

Столь масштабное привлечение молодежи в профессии экономистов, юристов, а теперь и программистов не способствует развитию реального сектора экономики, производств и аграрного сектора. Общество потребления популяризирует обслуживающие специальности. Однако возможно ли представить их работу без тех, кто реально создает тот или иной продукт?

- Сегодня в Воронежской области задан высокий темп развития реального сектора экономики и сельской отрасли. Пищевая промышленность не зависит от госзаказов, кризисов и пандемии. Лечить и кормить людей будут всегда. Всегда будут востребованы профессии автоматизации производственных процессов и их обслуживания. Цифровизация проходит во всех сферах жизни. Но если не будет тех, кто создает технические и технологические процессы, то и отцифровывать будет нечего. Бесспорно одно: будущее за инженерами! - подчеркнул Аркадий Пономарев.

Верный путь

Вернемся к статистике: по данным hh.ru, сегодня практически треть открытых в регионе вакансий - это поиск тех самых «продажников», а для специалистов «производства» в три раза меньше предложений. Так на что же должны ориентироваться абитуриенты, от которых зависит будущее нашей экономики?

- Инженерные специальности в сегодняшнем социальном конструкте на рынок труда и не выходят. Потому что классного специалиста в этой сфере ищут, как правило, через систему прямых контактов, через собственные hr-службы. В одних случаях его перекупают, в том числе и из зарубежных производств. В других - доращивают самостоятельно вчерашних студентов, - объяснил обманчивые нюансы чистой статистики ректор Воронежского госуниверситета инженерных технологий Василий Попов. - Востребованы уникальные специалисты. Инженерам на производствах доверяют аппараты стоимостью в несколько миллионов евро. Поэтому нужны мастера, которые будут чувствовать такой аппарат.

Если мы посмотрим не на общее количество предложений, а на их соотношение с открытыми резюме, то увидим, что в сфере «производство» в Воронежской области сложился кадровый дефицит. На одну вакансию максимум набирается два-три специалиста. А ведь не нужно забывать, что в любой сфере должна быть конкурентная среда, она необходима для развития.

Мечта о профессии закладывается еще в школе. А о чем мечтают нынешние ученики? Чаще всего - стать блогером или фрилансером. Поэтому во ВГУИТ детям уже от 7 лет предлагают попробовать себя в науке - открыть в себе экспериментатора, чтобы в будущем лучше понимать реальные сферы деятельности.

- Для общественного здоровья необходима популяризация математики, физики, биологии. Дистанционное обучение ведет в неправильную сторону формирования психики детей. Так растет поколение потребителей. Мы должны не упустить воспитание молодежи, - подытожил Аркадий Пономарев.

Татьяна РЫБЧИНСКАЯ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пономарева Аркадия Николаевича.