Последние новости Воронежа на 30 августа 2021 года: авария на М-4 «Дон», увольнение главврача и падение в маршрутке

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уволили главного врача шиловской поликлиники № 7 Рушана Богданова. Об этом сообщили общественники, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее местные жители создали петицию по поводу ухода 11 врачей из медучреждения. Горожане считают виновником случившегося руководителя поликлиники, который не может сработаться с людьми. После сокращения работников воронежцам, прикрепленным к медучреждению, стало очень трудно попасть к узким специалистам, сделать прививку и пройти медкомиссию для себя и для ребенка. Они потребовали сменить главврача.

64-летняя жительница Воронежа получила серьезную травму после падения в маршрутке. Водитель автобуса, ехавший в сторону площади Заставы, резко затормозил перед другой машиной. В результате пенсионерка не удержалась, упала и сильно ударилась головой. Ее отвезли в больницу. Полицейские проводят проверку.

На трассе М-4 «Дон» в Каширском районе случилась авария, в которой пострадали пять человек. 19-летний водитель микроавтобуса «Фольксвагена-Транспортер», житель Московской области, ехал со стороны Ростова-на-Дону в направлении столицы и врезался в грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепом, двигавшийся впереди. Им управлял 58-летний житель Карачаево-Черкесии, он в ДТП не пострадал. А вот все находившиеся в «Фольквагене» попали в больницу. Госпитализировали водителя, а также пассажиров: 38-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, 11-летнюю девочку и 15-летнего подростка.

Новая неделя в Воронежской области начнется с 32-градусной жары. Но продлится она недолго, с 1 сентября будет намного холоднее. Связано это с приходом антициклона, несущего прохладу с запада и с севера. Так, в День знаний ожидается дождь, который снизит температуру до +26. 2 сентября ночью подует западный ветер. И уже будет ощущаться осень - +12 градусов. Днем северный ветер принесет с собой пасмурную погоду, возможен небольшой дождь при +22.