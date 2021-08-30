В Воронеже олимпийский чемпион спас от смерти пассажирку самолета

Ахмедхан Темботов попробовал себя в роли не спортсмена, а врача-реаниматолога. И весьма успешно. Фото: с сайта Московского училища олимпийского резерва № 1 Москомспорта Фото: другой источник.

Стали известны подробности спасения пассажирки авиарейса Нальчик – Москва. Напомним, самолет экстренно приземлился в Воронеже 23 августа из-за того, что женщине, летевшей в нем, стало плохо. Бригада центра медицины катастроф доставила ее в тяжелом состоянии (у нее были приступы) в реанимацию. Вскоре пациентке стало лучше, ее перевели в профильное отделение.

Оказалось, что женщине помог выжить летевший в том же самолете победитель Юношеских Олимпийских игр 2018 года, трехкратный победитель первенства Европы по вольной борьбе Ахмедхан Темботов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского училища олимпийского резерва № 1 Москомспорта (спортсмен является его студентом).

Подробно о поступке юного спортсмена рассказала еще одна пассажирка того авиарейса:

- На борту были три медика, которые так или иначе участвовали в оказании первой помощи. Но удивил молодой человек, судя по всему, спортсмен, который не имел медицинского образования, но весь полет отчаянно пытался привести женщину в чувство. Все это время он просидел на полу, не оставил её одну лежать в проходе и держал до момента посадки! Приятно, что у нас есть такая молодежь!

Сам Ахмедхан оценивает свою роль в спасении женщины, скромено

- Знаете, я не считаю это каким-то подвигом. И не думаю, что об этом надо много говорить. Давление поднялось у женщины. В обморок упала просто. Я ее подхватил, положил на пол и держал на боку, чтобы она могла свободно дышать. Наш самолет посадили в Воронеже. Помог вынести ее, скорая подъехала прямо к трапу. И мы полетели нормально дальше. Думаю, каждый человек должен был так поступить. Ничего такого в том, что я сделал, нет.

Напомним, 25 февраля 2019 года в 13.41 в воронежском аэропорту сел Боинг-737 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Сочи в Москву. Экстренную посадку лайнер совершил из-за ЧП, случившегося на борту. 30-летнему мужчине стало плохо – из носа у него потекла кровь, он потерял сознание. Ему бросился на помощь московский десятиклассник Богдан Рудик. Он возвращался с семьей с отдыха в Сочи. Богдан сумел оказать первую помощь – очистил рот и гортань от крови, провел поддержку дыхания. Потом оказалось, что с мужчиной случился инфаркт.