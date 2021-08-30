Школьные наборы от сенатора Сергея Лукина получили дети в Аннинском и Таловском районах

.

Наборы канцелярских принадлежностей и материалов для творческих занятий получили учащиеся в Аннинском и Таловском районах, списки нуждающихся в такой поддержке семей предоставили органы социальной защиты.

Одиннадцати школьникам из неполных семей в райцентре Анна и сельских населенных пунктах района подарки от сенатора вручили его общественные помощники.

Денис Милованов – младший из троих детей в семье, пойдет в восьмой класс и рассуждает уже вполне по-взрослому.

- Это очень хорошая помощь, здесь есть все что нужно, теперь я к школе готов, ничего больше покупать не придется, - радуется он, изучив содержимое подарочных коробок.

Класс, в котором учится Денис, - кадетский. И это – предмет особой гордости подростка. Свое будущее юный аннинец намерен связать с МЧС. Его мечта – спасать людей и помогать городу. Чтобы поступить в профильный вуз, нынешний хорошист стремится стать отличником.

Второклассник Илья Белоусов из Анны с нетерпением ждет встречи со школьными друзьями. Учиться ему нравится, только вот выходить отвечать к доске пока страшновато, признаётся Илюша. Его дедушка Николай Иванович считает, что подарок сенатора станет хорошим подспорьем:

- Сейчас собрать ребёнка в школу очень дорого, цены заметно выросли, - говорит он.

.

Данные Росстата это подтверждают. В регионе по сравнению с прошлым годом подорожала стоимость школьного набора, для мальчиков – на 6,7%, для девочек – на 5,3%.

В семье Бобровых из села Бродовое Аннинского района в этом году сразу двое школьников: Артему девять лет, а Олесе – одиннадцать. Когда мама на работе, девочка помогает брату с уроками.

- Олеся и готовит хорошо! – горячо хвалит старшую сестрёнку Артем. И перечисляет: жареную картошку, яичницу и даже пельмени. А борщ только предстоит освоить. Когда мама вечером возвращается с работы, её ждет горячий ужин.

Олеся рассказывает, что учится игре на фортепиано, а брат увлекается спортом и регулярно самостоятельно тренируется на спортплощадке – подтягивается, качает пресс.

Распаковывая подарки, Артем первым делом внимательно читает вслух открытку от сенатора: «Желаю усидчивости за партой и внимания на уроках, весёлого настроения и звонкого смеха на переменах, интересных идей и увлекательных занятий, высоких оценок и хороших друзей. Не бойся трудностей, верь в себя, старайся учиться – и всё получится! Пусть прочные знания всегда будут силой, ведущей тебя к успеху».

В Таловском районе школьные наборы от Сергея Лукина получили двенадцать детей из семей, по различным причинам оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Мы уже в течение нескольких лет сотрудничаем с сенатором Российской Федерации Сергеем Лукиным, который оказывает адресную помощь семьям, проживающим в Таловском районе, - говорит Светлана Дубовая, заместитель главы районной администрации по социальным вопросам. – Особенно важна такая поддержка в период пандемии, влияние которой семьи с детьми ощутили в полной мере. Мы признательны за то, что эти вопросы Сергей Николаевич держит на постоянном контроле.

- Руководство страны уделяет первостепенное внимание поддержке семей с детьми. Уже перечислены выплаты на каждого учащегося в размере 10 тысяч рублей для подготовки к школе. С 1 сентября вступают в силу сразу несколько принятых мер социальной поддержки. Родители детей младше восьми лет с сентября будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка, - отметил сенатор Сергей Лукин. - Если в семье есть дети, которые получают любой вид пенсии (как правило, по инвалидности или по потере кормильца), то в сентябре 2021 года по указу Президента дополнительно к пенсии на такого ребенка будет выплачено единовременно по 10 тысяч рублей.

С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд начал принимать заявления на новое ежемесячное пособие на детей с 8 до 17 лет, которое введено на постоянной основе. Кроме того, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет с 1 сентября смогут оформить виртуальную «Пушкинскую карту» с лимитом 3 тысячи рублей. Обладатели этой карты смогут до конца года потратить эти средства для оплаты культурных мероприятий: посещения музеев, выставок, театров.

- Дети – это будущее страны. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания ими школы. Убежден, что система государственной поддержки должна дополняться адресной помощью, учитывающей индивидуальные потребности нуждающихся в этом семей. Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы каждый ребенок рос и развивался в благоприятной обстановке, чувствовал себя нужным и защищенным, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская