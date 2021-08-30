В Воронежской области 15-летней девочке нужна помощь на срочную операцию

ЛенА Канунникова. Фото предоставлено Наталией Канунниковой. Фото: другой источник.

15-летняя Лена Канунникова из поселка Анны не может нормально ходить. Искривленная грудная клетка сдавливает легкие. Стоит Лене сделать несколько шагов, начинается сильная одышка.

- У дочки с рождения была деформированная грудная клетка – выступающая спереди и удлиненная, наподобие лодочного киля, - говорит мама девочки Наталия Канунникова. - В десять лет Лене сделали операцию – деформацию устранили. Но через два года дочка начала быстро расти, стала сильно сутулиться, правое плечо поднялось выше левого. Врачи обнаружили у нее сколиоз третьей степени, назначили физиопроцедуры, массаж, плавание в бассейне и специальные упражнения. Все рекомендации мы выполняли, но искривление позвоночника только усиливалось. Сейчас сколиоз уже достиг четвертой степени, Лена страдает от мучительной головной боли и боли в спине. И это помимо одышки, мешающей ходить.

Врачи говорят, что помочь может только операция с установкой на позвоночник специальной металлоконструкции.

- У девочки прогрессирует деформация позвоночника и грудной клетки, отмечены нарушения функций внутренних органов, высокий риск тяжелых неврологических осложнений. Требуется срочная операция: коррекция сколиотической деформации позвоночника с установкой динамической металлоконструкции, которая позволит сохранить его гибкость, - рассказал Сергей Щербов, заведующий нейрохирургическим отделением областной детской больницы № 2.

Саму операцию проведут за счет госбюджета, но покупку металлоконструкции надо оплатить. Ее цена для семьи Канунниковых неподъемна. Мама девочки - инвалид. В семье двое детей, работает только отец Лены. А для операции нужно собрать еще 413 тысяч рублей.

Помочь девочке можно, перечислив посильную для вас сумму. Все способы оплаты (карты, банковские переводы, СМС) на странице Лены.