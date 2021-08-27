Андрей Турчак: Процесс получения единовременных выплат для пенсионеров надо сделать максимально простым и удобным

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Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту - это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.

Как отметил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обращаясь к главе Минтруда РФ Антону Котякову в ходе совещания по выполнению поручения Президента о единовременной выплате пенсионерам, выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан.

Андрей Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах РФ.

«В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил Президент», – сказал секретарь Генсовета партии.

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что документы для выплат уже подготовлены, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок.

«Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки», - сказал Антон Котяков.

Замминистра труда Ольга Баталина отметила, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. Это, в том числе, все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Также назначенные Президентом средства поступят семьям, которые получают пенсию по потере кормильца.

Руководитель регионального штаба общественной поддержки и общественной приемной партии Марина Андрейчук отметила, что в Воронежской области и штаб, и региональная партийная приемная, и местные приемные «Единой России» во всех районах готовы дать гражданам пожилого возраста подробные консультации по вопросам получения единовременной выплаты, которую озвучил президент РФ.

«Более того наш региональный штаб общественной поддержки тесно сотрудничает с Пенсионным фондом Воронежской области. На площадке региональной общественной приемной его сотрудники регулярно проводят консультации граждан по актуальным вопросам. Так что к консультативной работе пожилых воронежцев подключатся и специалисты Пенсионного фонда», – подчеркнула Марина Андрейчук.

Напомним, 24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.