Последние новости Воронежа на 27 августа 2021 года: коммунальная авария в Россоши и уголовное дело из-за дома Вагнера

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уменьшается число тех, кто после взрыва маршрутки в центре Воронежа лечится в больнице. Накануне еще одного пострадавшего выписали из отделения сурдологии ВОКБ №1. Сейчас в областной больнице продолжают лечение 12 пострадавших. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девять пациентов - в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном состоянии. Взрыв в маршрутке № 10А случился вечером 12 августа. Пострадали 26 человек, двое из которых скончались. Официальная причина ЧП неизвестна, идет расследование.

Накануне утром система водоснабжения Россоши вышла на нормальный режим работы. В районном центре заменили 91 метр аварийного трубопровода. Коммунальная авария произошла утром 22 августа. Четыре дня власти пытались решить проблему и вернуть 30 тысячам жителей воду. Когда же это удалось, при запуске водозабора не выдержали сети уже в районе улицы Малиновского. И рабочим пришлось устранять новую аварию. Отметим также, что во время первого ЧП канализация хлынула в реки Сухая Россошь и Черная Калитва. Зловонные потоки погубили рыбу, прокуратура проводит проверку.

Уголовным делом обернулась «реконструкция» дома Вагнера в центре Воронежа. В июле горожане заметили, что в старинном здании идут работы, похожие скорее на окончательное разрушение объекта культурного наследия, нежели на ремонт. Между тем в 2018 году его купили при условии того, что дом полностью восстановят. От двухэтажного фасада сейчас осталась только половина. Второго этажа нет, первый покрыт трещинами, вокруг валяются кирпичи и штукатурка. Общественники обратились в прокуратура, теперь строителям предстоит ответить за «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

В Воронежской области разрешили заполнять театры и концертные залы на 80% с 1 октября. Власти отметили снижение заболеваемости «ковидом» за неделю на 1%. Также в течение четырех заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась на 24%, а за последние семь дней - на 5%. По расчетам регионального оперштаба, к концу сентября число госпитализированных должно уменьшиться вдвое.