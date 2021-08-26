«Бил себя по щекам, чтобы не уснуть»: 19-летний воронежец рассказал о 500-километровом велозаезде

Фото предоставлено героем публикации.

22 августа 19-летний Владимир Сафонов менее чем за сутки добрался на велосипеде из Москвы в Воронеж. Любовь к спорту у парня проявилась еще в школе. Шесть лет занимался карате, а затем вместе с другом создал «бойцовский клуб»: бегал с ребятами перед уроками. Спустя какое-то время даже пробежал марафон – 42 километра.

Все ради полета на самолете

Первый длинный велозаезд Владимир совершил 24 апреля 2020 года. Получилось это спонтанно. Молодой человек давно мечтал полетать на небольшом самолете. Долго копил деньги и купил желанный сертификат. Но после этого выяснилось, что до аэродрома, который находится в 50-километрах, не ходят автобусы. Сдаваться парень не собирался, поэтому и решение нашлось достаточно быстро. Под рукой у воронежца оказался мамин велосипед. Именно на нем Владимир преодолел полсотни километров, а потом столько же обратно, чтобы осуществить мечту. С тех пор он и стал постоянно ездить на двухколесном транспорте.

Молодой человек поверил, что может больше, и решил попробовать проехать по маршруту Москва – Воронеж. Арендовал шоссейный велосипед, который двое улучшает результат в два раза. Родители не препятствовали планам сына, а наоборот поддерживали. Скачали даже ему GPS-трекер на телефон и отслеживали перемещения. Это очень помогло, когда у Владимира прокололись две последние камеры. Родители смогли забрать его в 100 километрах от дома. В итоге 22 августа прошлого года Владимир проехал 400 километров.

– 21 октября я повторил этот результат: сделала восемь кругов вокруг Воронежа. А вот 14 февраля уже в этом году сложился не самый удачный заезд. Преодолел 100 километров из запланированных 700: ехал из Симферополя в Сочи. Внезапно выпал снег, и я сильно замерз. Очень обидно, ведь это был благотворительный заезд в поддержку Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Но вот 22 августа я все же осилил 500 километров из Москвы в Воронеж, – рассказал «Комсомолке» Владимир Сафонов.

Фото предоставлено героем публикации.

«Своего велосипеда нет»

В столицу воронежец добрался на поезде, где и арендовал транспорт. К слову, у Владимира до сих пор нет своего велосипеда

– На дистанцию в 100 километров брал у мамы. На первый заезд из Москвы просил у знакомых. В октябре свой велосипед мне дал парень по имени Даниил. Я как-то сидел и ел шаурму, и тут вдруг увидел парня на крутом шоссейнике. Поехал за ним на мамином велосипеде. Молодой человек заметил, что я его преследую и начал со мной гонку. Потом мы остановились и общались всю ночь. Спустя время попросил его дать на прокат транспорт, что он согласился без каких-либо проблем. Зимой была похожая ситуация, только с курьером. Пообщался с ним, потренировался, и тот согласился одолжить велосипед. На последний заезд из Москвы в Воронеж брал аппарат в аренду. Отдал деньги, паспорт и получил в пользование велосипед за 240 тысяч, – поделился с «КП-Воронеж» 19-летний парень.

Страшно только в начале

Стартовал Владимир от Казанского вокзала. С погодой в дороге ему повезло. В начале моросил небольшой дождик, жары не было. С собой воронежец взял батончики, спортивное питание и воду. Пригодился дождевик: длинные рукава и капюшон удерживали температуру ночью и не позволяли замерзнуть. Крем для загара молодой человек выбросил: показался слишком тяжелым.

– Ехал в основном по платной дороге. Магистраль – это не страшное место, – вспоминает Владимир. – Страшно только в начале, когда в первый раз рядом с тобой проносится фура или когда тебе сигналят, и есть несколько секунд, чтобы съехать на обочину. Со временем начинаешь воспринимать это как нормальную адекватную ситуацию.

Встречались по пути парню и красивые пейзажи. Например, вид Оки на границе Московской и Тульской областей. Но, как признается воронежец, его больше удивляют новые трассы, чем природа.

Фото предоставлено героем публикации.

«Важно было не закрыть глаза»

Велозаезд, по мнению Владимира, получился успешным. Через год попыток и неудач он наконец-то одержал долгожданную победу над собой. Хотя и в этот раз возникали трудности. Например, перед самым началом заезда он узнал, что у велосипеда бескамерные покрышки, а запасных колес у него с собой не было. Случись что, пришлось бы просто остановить поездку. Из-за этого Владимир едва не отменил заезд.

Но и это оказалось не самой большой проблемой. На половине пути организм молодого человека устал и требовал отдыха.

- После 350 километров сильно клонило в сон. Бил себя по щекам, чтобы не уснуть. Еще покупал жвачку, пел песни. Важно было не закрыть глаза, иначе моментально засыпаешь. Это было сложнее всего. Делал остановки по две-три минуты, только чтобы купить воды. Последние километры на подъезде к Воронежу дались труднее всего. Но крутил педали несмотря ни на что. Как только пришел домой, сходил в душ и сразу уснул, - рассказал «КП-Воронеж» Владимир.

Планы на будущее у 19-летнего воронежца глобальные – он планирует проехать вокруг света на велосипеде и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Текущий результат – 78 дней и 14 часов. 29 000 километров проехал британец Марк Бомонт. В среднем он преодолевал 386 километров в день. Эксперты Книги рекордов уже одобрили заявку Владимира Сафонова. Сейчас он готовится к новым велозаездам на пути к большой цели.