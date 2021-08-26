«Перед нами наш Василий Михайлович»: земляки сохраняют память о легендарном публицисте

Автор фото - Анастасия Дементьева

12 августа - день памяти Василия Пескова. День, когда известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами публицист, фотохудожник, путешественник и защитник заповедной России ушел из жизни. Василия Михайловича не стало в 2013 году, но память о нем живет в его работах, например в очерках «Окно в природу», которые выходили на страницах «Комсомольской правды» более 40 лет.

Основатель жанров и неутомимый путешественник

Свое «окно» в профессию Василий Михайлович, можно сказать, открыл с размаху - столь чувственны и атмосферны были его тексты, что им хотелось сопереживать, хотелось оказаться в той «картинке», что создавал автор. Василий Песков родился 14 марта 1930 года в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области. После окончания средней школы и школы киномехаников он успел поработать пионервожатым и помощником фотографа. Но талант Василия Михайловича поистине открылся в 1953 году, когда он начал писать для воронежской газеты «Молодой коммунар».

Его очерк «Когда бушевали метели» о суровой зимовке оленей в местном заповеднике в 1956 году стал его билетом в Москву, в редакцию «Комсомольской правды». В этом издании легендарный публицист отработает 57 лет. Василий Песков за это время стал, например, лауреатом Ленинской премии, ему вручали «Золотое перо России» и признавали «Легендой российской журналистики».

Василий Песков брал первое после возвращения из космоса интервью у космонавта Юрия Гагарина и у всего первого отряда. Он брал интервью у маршалов СССР Георгия Жукова и Александра Василевского. Хотя Василий Михайлович особенно любил показывать в своих текстах жизнь простых людей. Он раскрывал их как настоящих «звезд».

Автор фото - Максим Горохов

Неповторимый образ

В марте 2018 года жители родного для Василия Пескова села Орлово Новоусманского района обратились к депутату Государственной Думы Аркадию Пономареву с просьбой установить памятник знаменитому земляку. Депутат инициативу поддержал. Благодаря его участию в 2020 году памятник стал неповторимым символом Воронежского биосферного заповедника.

Отразить характер Василия Михайловича доверили скульптору с воронежскими корнями Александру Козинину. Так в воронежском заповеднике, которому ранее было присвоено имя Василия Пескова, появилась фигура публициста в динамике, как будто наш земляк-путешественник вот-вот готовится сделать новое открытие, новый интересный фотокадр.

- Василия Михайловича знает и любит вся страна. Несколько поколений выросло на его статьях, рассказах, книгах, фоторепортажах о природе. На его примере мы понимаем: можно много говорить о необходимости беречь окружающую среду, а можно рассказывать о ней с огромной любовью и заражать этим чувством других. Василий Михайлович умел это делать, как никто другой, - сказал на церемонии открытия монумента губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Скульптору удалось создать впечатляющий образ, отражающий многогранность журналиста «Комсомольской правды».

- Перед нами наш Василий Михайлович. В глазах все тот же неиссякаемый интерес, жажда жизни, исследований, путешествий. И какой говорящий жест… «Стой! Замри! Сейчас вылетит «птичка», - кажется вот-вот скажет Василий Михайлович. А может быть, этот жест о другом: «Остановись, сохрани, не испорть того, что подарено тебе природой!» Уверен, у каждого посетителя будет свой внутренний диалог с Песковым, - отметил Аркадий Пономарев.

Александр Козинин считает, что в этом жесте весь Василий Михайлович. Он как бы останавливает мгновенье: щелкнет затвор фотокамеры, а потом он возьмет карандаш и сделает запись в своем блокноте...

Сегодня узнать больше о Василии Пескове посетители заповедника смогут благодаря уникальной экспозиции музея, основанного в 2013 году биографом журналиста Наталией Хлызовой. При поддержке гражданского собрания «Лидер» музей был капитально отремонтирован. Сегодня там представлено более пяти тысяч экспонатов: различные артефакты Василия Михайловича, переданные музею его родственниками, коллегами и друзьями.

Сергей Тимофеев. Оплачено из средств избирательного фонда