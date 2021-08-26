Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова за золото и две бронзы Олимпиады получила призовые в 11,4 миллиона рублей

Сейчас Ангелина думает не о призовых, а как хорошо завершить отдых. Впереди снова тренировки. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 26 августа, глава правительства Воронежской области Александр Гусев поздравил гимнастку Ангелину Мельникову с завоеванием золота и двух бронз на Олимпиаде в Токио. И вручил ей сертификат на 1,5 миллиона рублей на приобретение жилья. Такую сумму выделил знаменитой спортсменке региональный бюджет. Напомним, Ангелина стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье и заняла третье место в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. Денежный сертификат вручили и тренеру спортсменке Наталье Ишковой.

На днях Ангелине Мельниковой присвоили звание почетной гражданки Воронежа. После церемонии награждения она рассказала о своих чувствах после этого:

- Огромное спасибо, счастье, не думала, что такого можно достичь. И я была в шоке, и родители, все радовались.

Ангелина добавила, что очень надеется на то, что в Воронеже появиться новый гимнастический зал. Сейчас в школе имени Штукмана достаточно тесно, всех желающих заниматься она вместить не может. Губернатор в ответ заявил:

- Буквально в ближайшие дни откроем центр мужской гимнастики в «Алых парусах». С новым современным местом для тренировок спортсмены улучшат свои результаты. Безусловно, будем развивать в регионе и женскую гимнастику.

Ангелина Мельникова попросила у губернатора новый гимнастический зал. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Ранее стало известно, что федеральное поощрение Ангелины составило гораздо более значительную сумму. За золото ей выделят 4 миллиона, за каждую из бронзовых медалей – по 1,7 миллионов. Кроме того, расщедрился губернатор Владимирской области. На базе этого региона Мельникова готовилась к Играм. Владимир Сипягин вручил Ангелине денежную премию в 2,5 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма призовых составили 11,4 млн.

Куда потратить эту сумму, олимпийская чемпионка пока не решила. Квартира в Москве у нее уже есть. Но недвижимости много не бывает. Требует капиталовложений и бизнес Мельниковой по производству гимнастических купальников. Но сейчас Ангелина больше думает о том, как получше провести с родными окончание отпуска. Уже совсем скоро она едет в Москву. А потом снова тяжелые тренировки и соревнования. И, конечно, борьба за новые медали.